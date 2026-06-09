マウスコンピューターは、2026年9月19日～10月4日に開催される第20回アジア競技大会において、パートナーシップ契約を締結した。

同大会は、アジア・オリンピック評議会（OCA）、愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会（AINAGOC）により開催される、アジア最大規模の総合スポーツ大会。

同社は e スポーツ用PCおよび周辺機器カテゴリのオフィシャルサプライヤー（Tier4）として、G TUNE ブランドのパソコン、液晶ディスプレイ、ゲーミングキーボード、ゲーミングマウス、マウスパッド100セットを協賛する。

同社の高品質な製品と、e スポーツ領域におけるこれまでの取り組みと実績が評価され、契約の締結に至ったという。

協賛の目的

同社は約20年にわたり、安定性と高いパフォーマンスを追求しながらゲーム競技を支え、日本 e スポーツ協会（JESU）との連携による大会支援、ゲームイベントへの出展を通じて、e スポーツの普及・発展に取り組んでいる。

さらに、地方自治体や教育機関と協力した e スポーツの振興・人材育成にも取り組んでおり、地域の e スポーツ拠点や専門学校への機材提供を通じて、若手プレイヤーが本格的な環境で挑戦できる場づくりを支援している。

こうした取り組みで培ってきた実績と信頼を背景に、「日本代表候補選手最終選考競技会」において大会機材を提供するとともに、その先にある「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」においても競技環境を支えるという。