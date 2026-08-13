マウスコンピューターは8月13日、ゲーミングパソコンブランド“G TUNE“（呼称︓ジーチューン）が、大阪城公園内で8月14日から8月16日に開催される全国高校対抗 e スポーツ大会「Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2026」（以下、STAGE:0 2026）に協賛し、会場内にブースを出展すると発表した。

全8競技タイトルの優勝校に副賞を贈呈

全8競技タイトルの優勝校には、副賞として G TUNE のミニタワー型デスクトップパソコン、iiyama のゲーミング液晶ディスプレイ、G TUNE オリジナルデバイス4種一式を贈呈する。

8月15日・ 16日には、代表取締役社長の軣秀樹氏がプレゼンターとして、副賞の贈呈を行う。

G TUNE ブースでは試遊可能

会場内のG TUNE ブースでは、G TUNE シリーズのゲーミングパソコンを使用した試遊コーナーを設置し、製品の性能を体験可能。

またG TUNE ブースに立ち寄った人を対象に、G TUNE ゲーミングデバイスが当たる抽選会を実施する。抽選会には、試遊体験やマウスコンピューター ゲーミング公式X アカウントのフォローを行った人が参加できる。