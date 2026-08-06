Synologyは8月6日、デスクトップ型NASの新ラインナップ「DiskStation neo+」シリーズを発表した。既存の「DS Plus」シリーズと同じプラットフォームをベースにしつつ、4GBのnon-ECC DDR4 SODIMMメモリーを採用することで、初期導入コストを抑えたモデルとして位置付ける。DS Plusシリーズと並行して展開する。

ラインナップは、8ベイの「DS1825neo+」、5ベイの「DS1525neo+」、4ベイの「DS925neo+」、2ベイの「DS725neo+」の4モデル。

各モデルとも、SSDキャッシュ用の内蔵M.2スロットと2.5GbEポートを搭載し、拡張ユニット「DX525」によるストレージ容量の拡張に対応する。上位モデルのDS1825neo+とDS1525neo+は、オプションの10GbEまたは25GbEネットワークアダプターカードを装着できるPCIe 3.0スロットも備える。

メモリーは、既存のECCメモリアップグレードオプションに対応し、ワークロードの拡大にあわせて最大32GBまで拡張できる。ただし、non-ECCとECCメモリモジュールの混在は公式にはサポートしない。

ソフトウェア面では、Synology DiskStation Manager（DSM）を搭載し、プライベートクラウド化を実現する「Synology Drive」、Windows／Linux／macOSデバイスや仮想マシン、クラウドアカウントを保護する「Active Backup Suite」、複数拠点でのセキュリティ監視向けオンプレミスNVR機能を提供する「Surveillance Station」などを利用できる。