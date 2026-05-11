サイボウズは5月11日、埼玉県内に本社を置く中小企業を対象に、「kintone（キントーン）」を最大6カ月間無料で利用できるキャンペーン「売上・利益向上DX実践キャンプ」を開始することを発表した。

このキャンペーンを通じて、埼玉県におけるデジタル化とDX（デジタルトランスフォーメーション）推進支援活動を本格化するという。

埼玉県のDX推進を支援する背景

サイボウズは複数の自治体と包括連携協定を結ぶなど、自治体や地域全体での「kintone」を活用したデジタル化やDX推進を支援している。埼玉県においては、県の行政機関や経済団体などによる連携機関「埼玉県DX推進支援ネットワーク」に2022年から「埼玉DXパートナー」として支援協力し、県内企業の課題解決に向けて活動してきた。

埼玉県庁がkintoneを導入しているほか、県設立の「公益財団法人 埼玉県産業振興公社」が県内企業を対象にkintone活用のセミナーを行うなど、県としても県内企業のデジタル化やDXに向けてkintoneを活用している。

こうした背景を踏まえ、サイボウズは地域全体のDX推進を支援する取り組みの一つとして、埼玉県内の企業のデジタル化およびDX支援を本格化するために、キャンペーンを開始する。

キャンペーン内容

キャンペーンの対象は、埼玉県に本社を有する中小企業。申込受付期間は2026年7月1日までで、キャンペーン適用開始日から2026年12月末まで最大6カ月間無料で利用可能。

提供内容は、kintone「スタンダードコース」ライセンス（最大100ユーザー分）、kintone AI、kintone活用や売上アップに向けた研修・ワークショップ、DXを通じて事業成長を実現した中小企業経営者から成功例を直接聞ける機会など。