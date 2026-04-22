サイボウズは4月22日、「kintone（キントーン）」のAI機能「kintone AI」を6月より正式提供開始することを発表した。これまで「kintone AIラボ」でベータ版として提供していた「検索AI」「アプリ作成AI」などすべてのAI機能を正式版で利用できるようになる。

「kintone AI」正式提供の背景

同社は2025年4月に、AI機能のベータ版を「kintone AIラボ」として提供開始した。これまでに、kintoneに蓄積された社内制度やマニュアル、過去の問い合わせ履歴をAIで横断的に検索することで、検索時間の短縮や社内ナレッジの有効活用につながるといった声がユーザーから寄せられているという。

また、日報や商談履歴、活動記録などをAIで要約・分析することで、報告書作成の効率化や、データに基づく新たな気付きを得られる点についても評価されているとのことだ。

今後さらに「AIを使って業務を効率化したい」というニーズが高まっていくと見込まれていることから、より多くのユーザーが安心して利用できるよう、正式提供を開始する。

「kintone AI」の概要

提供開始は6月14日に予定されている、2026年6月版のアップデートのタイミング。正式版の提供対象は、スタンダードコースまたはワイドコースを契約中のユーザー。個別の申し込みは不要で、管理者が「kintone AI管理」画面で利用したいAI機能を選択して利用を開始できる。

「検索AI」「レコード一覧分析」「スレッド要約AI」などデータ活用を支援するAI機能では、業務アプリに蓄積された信頼性の高い業務データを活用するためのAI機能を提供する。

「アプリ作成AI」「プロセス管理設定AI」「アプリ設定レビューAI」など市民開発を支援するAI機能では、現場主体で業務アプリを作成できるだけでなく、IT部門が安心して運用できるガバナンスも備え、市民開発をさらに広げるためのAI機能を提供する。

また、「kintone AI」の正式リリースに伴い、クレジット制を導入する。スタンダードコースまたはワイドコースを契約中のユーザーには、追加料金なしで毎月一定のAIクレジットが付与される。

付与されたクレジットは全ユーザーで共有されるため、チーム全体のクレジットの範囲内でAI機能を利用可能。 利用するAI機能に応じてクレジットが消費される。クレジットを追加購入できる有償オプションは2026年秋頃に提供開始予定。