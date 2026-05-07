生成AIを使ってコードを書くこと自体は、もはや珍しい話ではありません。

チャット型AIにコード生成を頼み、人間がそれを読み、確認し、修正しながら作業を進める――そうした使い方に慣れている人も多いでしょう。

一方で、「Claude Codeを試してみたが、思ったほど使いこなせなかった」「従来のチャット型AIと何が違うのか、正直よくわからなかった」という声も少なくありません。

その原因はツールの性能ではなく、Claude Codeをどう捉えているかにある可能性があります。

本記事では、数多くのIT技術書を手掛ける大澤文孝氏による最新刊『開発効率をアップする！ Claude Code 実用入門』（マイナビ出版、2026年5月19日発売）の一部を先行公開し、Claude Codeを使いこなすための「考え方の転換」にフォーカスします。

Claude Codeは「質問に答えるAI」ではない

まず押さえておくべきなのは、Claude Codeが「質問に答えるAI」ではなく、自ら作業を進めることを前提に設計された存在だという点です。

エンジニアがつまづきやすいポイントを熟知する大澤氏は、同書のなかで次のように説明しています。

Claude Codeは、「AIコーディングエージェント」と呼ばれるツールです。 （中略）「自律型エージェント」とも呼ばれます。「設計書」と「ゴール」を与えると、その設計を満たすコードを自動で書き、テストし、ゴールを満たさなければ修正する―これを繰り返して完成を目指します。

この説明が示しているのは、チャット型AIとの立ち位置の違いです。

チャット型AIでは、あくまで人間が作業の主体です。 人が考え、判断し、その都度AIに質問を投げかけながら作業を進めます。

一方で、Claude Codeでは構図が逆になります。 人はゴールや前提条件を与え、実際の作業（書く・直す・テストする）を進める役割をAIが担うという前提で設計されています。 この違いを理解していないと、Claude Codeは「融通が利かない」「扱いづらい」ツールに見えてしまいがちです。





チャット型AIとエージェント型AIのコーディングフローを比較（『開発効率をアップする！ Claude Code 実用入門』より画像引用）

「雑な指示では、雑な成果しか返ってこない」

もう一つ、Claude Codeを使う上で重要な考え方があります。

Claude Codeは素晴らしいツールだけれども、「雑な指示だと、出来上がるものも雑」という、身も蓋もない現実があります。 （中略）本書は、そんなClaude Codeを「どのようにして思い通りに動かすか」を解説した書です。 （中略）究極の自動コーディングを目指すには、Claude Codeの性質や挙動を知ることが欠かせません。

これはClaude Codeの欠点を指摘しているわけではありません。むしろ、人が仕事を誰かに任せるときの原則を、そのままAIに当てはめているだけとも言えます。

目的や条件が曖昧なままでは、どれほど優秀な相手であっても、期待通りの成果を出すのは難しいでしょう。Claude Codeは、そのことを非常に率直な形で突きつけてくるツールです。

チャットAIの感覚が通用しない理由

チャット型AIでは、「とりあえず聞いてみる」「結果を見て方向修正する」といった使い方が成立します。しかし、Claude Codeは作業を前に進めるためのエージェントです。

そのため、

何を完成とみなすのか



どこまでをAIに任せるのか



人はどこで介入するのか



といった点を、ある程度整理しておく必要があります。この前提が共有されていないと、「思った通りに動かない」という違和感だけが残ってしまいます

Claude Codeは「便利なAI」ではなく、「任せ方を問う道具」

Claude Codeは、単にコードを書くためのツールではありません。

仕事をどう分解し、どう任せ、どう管理するか――人とAIの役割分担そのものを見直すきっかけを与えてくれる存在です。

「なぜうまくいかなかったのか」

「どこから考え直せばよいのか」

そう感じているなら、まずは使い方以前に、Claude Codeをどう捉えるべきかという前提から整理してみるとよいでしょう。