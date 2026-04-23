Microsoftは4月21日(米国時間)、「Innovations in OneDrive for collaboration, intelligence, and control | Microsoft Community Hub」において、クラウドストレージサービスOneDriveの大規模な機能強化を発表した。

今回、AIによる情報活用、共同作業の効率化、デバイス横断の操作性向上、企業向け統制機能の拡充を柱としている。単なるファイル保存領域から、業務全体を支える基盤へと進化させる狙いだ。

OneDriveのAIで何ができる？要約・検索・資料作成の進化

AIによって、ファイルを開かずに内容を理解し、そのまま業務に活用できるようになった。

今回の発表ではAI機能の全面的な統合が注目される。OneDriveおよびSharePointでは、保存された文書や画像、PDFに対し要約や内容理解、差分比較が可能となった。

Copilotの導入により、ユーザーはファイルを開かずに内容を把握し、必要な情報を抽出できる。会議記録の要点整理やホワイトボード画像からの情報取得にも対応し、日常業務の迅速化に寄与する。

SharePointのドキュメントライブラリーでは、自然言語を用いた操作が拡張された。ユーザーは文章で指示することで、ページやリスト、ワークフローを生成できるほか、既存データから新たな資料や表計算ファイルを作成できる。これにより、データ活用のハードルが下がり、組織全体での知識共有が促進される。

検索機能も強化された。Windowsのファイルエクスプローラーでは意味検索に対応し、ファイル名を覚えていなくても内容の説明から目的のファイルを見つけられる。モバイル環境ではOCR機能が追加され、画像内テキストの検索や再利用が可能となった。さらにiPadではオフライン検索にも対応し、通信環境に依存しない作業が実現する。

OneDriveはどう変わった？操作性と同期機能の進化

また、デバイスや環境を問わず、安定してファイルにアクセス・操作できるようになった。

Windowsでは最大100万件のファイル同期に対応し、大規模環境でも安定したアクセスが可能となる。

macOSでは同期画面のデザインが刷新され、状態確認や問題対応がしやすくなった。iOSではアプリ内でのファイルプレビュー機能が強化され、Office文書をダウンロードせずに閲覧できる。

また、ローカルフォルダーを直接OneDriveへ移動する機能や、パス長制限に対応する管理設定も追加された。これにより、バックアップや日常運用の負担が軽減される。

企業利用はどう変わる？権限管理とデータ統制の強化

共同作業と管理機能の両面でも強化が図られている。共有リンクは単一リンクで閲覧・編集権限を管理できるようになり、アクセス範囲の把握が容易になった。

さらに、組織内リンクに有効期限を設定できるポリシーが導入され、セキュリティと利便性のバランスが向上している。

人員の異動や退職時の対応も改善された。管理者は共有状況を基にファイルを抽出し、既存の権限を維持したまま所有権を移行できるため、業務の継続性が確保される。

加えて、SharePointではファイル単位でのアーカイブが可能となり、利用頻度の低いデータを低コスト領域へ移動できるようになった。これにより、ストレージコストの最適化にもつながる。

Microsoftは今回の発表について、ユーザーやパートナーからのフィードバックを反映した成果であると説明している。OneDriveを中心にMicrosoft 365全体の連携を深め、個人と組織の生産性向上を支援する方針だ。