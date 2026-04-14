Windows Centralは4月8日(現地時間)、「Microsoft's Azure cloud platform problems stem from AI, according to a former engineer: "Those disruptions built up."」において、Microsoftのクラウドプラットフォーム「Azure」の品質をめぐる課題について、元エンジニアの見解を紹介した。

この問題の背景には、長年の構造的な要因に加えて、同社が推進する急進的なAIシフトがあると、元Microsoftのエンジニアが明かしている。

なぜMicrosoft Azureに顧客の不満が集まっているのか

MicrosoftのAzureは、AWSやGoogle Cloudと並んでクラウドの普及をけん引してきた立役者である。しかし最近になって、Azureではシステムの不具合やダウンタイムが増加傾向にあり、既存の顧客から不満の声が上がっている。

Azureのトラブルはなぜ起きるのか、元エンジニアが挙げた複数要因

これは、複数の要因が積み重なった結果だと同社の元エンジニアであるAxel Rietschin氏は証言する。

同氏は、2008年の拙速な立ち上げや、その後の人材流出、品質管理やテスト規律の不足、設計思想の欠如、実行面の問題などが長年にわたって積み重なり、クラウドサービスにまん延する課題の一因になっていると指摘する。さらに近年では、生成AIや大規模計算処理の普及に伴い、クラウド基盤への負荷は急激に高まっている。

Rietschin氏によれば、これらのAI関連の需要増によってインフラへの負荷が高まり、従来の設計や運用体制では対応しきれない場面が増えたことで、既存の課題を顕在化させている可能性があるという。

また、高い離職率による知識の希薄化や、技術的リーダーシップの不足も問題として挙げている。こうした要因が重なり、障害対応や復旧プロセスにも影響を与えた可能性があると同氏はみている。

MicrosoftのAI優先投資はAzureの品質に何をもたらすのか

MicrosoftはAI分野への投資を拡大しており、全社を挙げてAIファースト戦略を加速させている。一方で、こうした投資の拡大がAzure基盤の運用や信頼性にどのような影響を与えるのかが課題となる。

2026年には大規模なインフラ投資の計画もある。競合他社との開発競争が激化する中で、計算リソースの確保は死活問題となっているが、その裏側でAzureの基盤そのものの信頼性が損なわれるとすれば、長期的には顧客離れにつながるリスクも指摘される。

AIへの投資とAzureの品質低下の関連について、Microsoftは公式に因果関係を認めたわけではない。しかし、クラウドとAIの融合が進む中で、インフラの強化と運用体制の再構築が不可欠なのは間違いない。今後は、安定性と拡張性を両立させるための設計の見直しや、人的リソースの適切な配置が焦点となるだろう。急激な技術革新の裏側で、長年積み上げてきたインフラの信頼をいかに維持するのか、きわめて慎重なバランス調整を迫られている。