Betanewsは4月3日(現地時間)、「Microsoft explains why we had to wait to long for PowerShell 7.6 LTS」において、長らく待望されていた「PowerShell 7.6 LTS」のリリースが当初の計画から大幅に遅れた理由について、Microsoftが詳細な事後検証結果を公開したと伝えた。

PowerShellの最新の長期サポート（LTS）版となる同バージョンは、2026年3月にようやく正式リリースを迎えたが、その開発サイクルの終盤で複数のトラブルが発生していたことが明らかになった。

PowerShell 7.6はなぜ131日も遅れたのか

Microsoftは2026年3月18日に「PowerShell 7.6」を一般公開した。これは「.NET 10」をベースとした長期サポート（LTS）版であり、サポート期間が通常より長い3年間に設定されている。通常、PowerShellは.NETに合わせてリリースされる。しかしPowerShell 7.6においては、.NET 10のリリース日である2025年11月11日から、実に131日遅れでのリリースとなった。

最大の原因はパッケージング刷新によるパイプライン崩壊か

遅延の最大の要因は、パッケージングシステムの抜本的な刷新だという。Microsoftによると、コンプライアンス要件を満たすために、Windows以外のプラットフォーム（RPM、DEB、PKG）向けパッケージを生成するツールを開発サイクルの終盤で交換せざるを得なくなった。

この新しいワークフローの導入により、既存のリリースパイプラインとの深刻な不整合が発生した。

RHELのglibc問題はなぜ全体の遅延につながったのか

さらに、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8向けのライブラリー構築において、glibcのバージョン互換性に関する予期せぬ不具合が浮上し、全プラットフォームでの検証作業に多大な時間を要することとなった。

なぜ組織の管理不足が遅延を拡大させたのか

組織的な管理不足も遅延を深刻化させた。当時のリリースチーム内では誰がリリースに責任を持つのかが明文化されておらず、担当者の引き継ぎ時に調整ミスが発生していた。

加えて、開発サイクルの後半でプレビュー版のリリース頻度が低下したため、問題の早期発見が困難となり、修正コストが膨れ上がる負の連鎖に陥ったという。リスクを検知する早期警戒システムも機能しておらず、タイムラインの遅れが明確になるまで適切なエスカレーションが行われなかった。

Microsoftは再発防止のために何を変えるのか

Microsoftはこれらの反省に基づき、リリースプロセスの自動化をさらに推進し、手動作業によるミスを削減する方針を打ち出している。また、リリースの健全性を可視化するダッシュボードの導入や、担当者の明確化など、ガバナンス体制の強化にも着手したとのこと。

今後は.NETとの整合性を維持しつつ、より予測可能なリリースサイクルの構築を目指すとしている。

今回の遅延から企業ITが学ぶべき教訓とは何か

PowerShell 7.6のリリース遅延は、単なる技術トラブルではなく、開発プロセスと組織運営の両面に潜む課題が複合的に表面化した事例といえる。企業ITにとっても他人事ではない。

第一に、開発終盤での大規模変更はリスクを指数的に増大させるという点だ。今回のケースでは、パッケージングシステムの刷新がリリース直前に行われたことで、既存のパイプラインとの不整合が顕在化した。企業のシステム開発でも、終盤でのアーキテクチャ変更や基盤刷新は極めて慎重に扱う必要がある。

第二に、クロスプラットフォーム対応は想定以上に複雑化するという現実だ。RHELにおけるglibcの互換性問題が象徴するように、異なる環境間の差異は最後まで不確実性として残る。特にLinuxディストリビューションやミドルウェアの違いは、検証コストを大きく押し上げる要因となる。

第三に、責任の所在が曖昧な組織は遅延を拡大させるという教訓である。今回の事例では、リリース責任者が明確でなかったことが意思決定の遅れや調整ミスにつながった。プロジェクトの規模が大きくなるほど、意思決定の一本化と責任の明確化は不可欠となる。

第四に、フィードバックループの劣化は問題の“後ろ倒し”を招く。プレビュー版のリリース頻度低下により、問題の早期発見ができず、結果として修正コストが膨張した。継続的なリリースと検証の仕組みは、品質だけでなくスケジュールを守るためにも重要である。