Windows Centralは3月31日(現地時間)、「Microsoft is bringing the best of Windows Terminal to Windows 11's native Command Prompt」において、MicrosoftがWindows 11のネイティブなコマンドプロンプト環境に対して、Windows Terminalで培われた先進的な機能を統合する計画を明らかにしたと報じた。

今回のアップデートで注目すべきは、Windows標準のコマンドプロンプト実行環境である「コンソールホスト（conhost.exe）」の性能改善や利便性の向上が含まれている点だ。

Windows Terminalの機能が、標準のコマンドプロンプトにも統合される Photo：PIXTA

なぜコマンドプロンプトが進化するのか？Windows Terminalとの関係

Microsoftによるリリースノートの説明によると、Windowsコンソールはオープンソースプロジェクトである「Windows Terminal」の一部として開発が継続されており、コミュニティから多くの改善提案を受けてきた。

今回のアップデートでは、それらのオープンソースプロジェクトによる成果を、Windows標準のコンソールへと逆輸入する形で反映させている。

何が変わる？コマンドプロンプトの具体的な改善点

具体的な改善点としては以下のようなものがある。

新しいAtlas/Direct3Dレンダリングパス（UseDx）

検索ダイアログで正規表現検索

太字フォントのレンダリング

出力コードページの貼り付けた文字が欠落する問題の解消

アクセシビリティの改善

入力時のスナップ動作

WSLとPowerShellにおける入力/出力のスナップ機能の信頼性の向上

クリップボードの機能強化

Sixelベースの画像のサポート

スクロールテキストのパフォーマンス

いつ使える？正式版への提供時期は

これらの改善点は現在、Canary ChannelのWindows Insiderプログラム参加者向けにプレビュー版として展開されている。このまま問題が発生しなければ、今後数カ月以内にすべてのユーザーに提供されることになる。