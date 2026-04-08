Windows Latestはこのほど、「Microsoft confirms Windows 11 update to modernize legacy UI, as Control Panel and other legacy features continue to live」において、MicrosoftがWindows 11のOS内に残存する古いUIを近代化する包括的な計画を正式に認めたと報じた。

Windows 11は登場以来、洗練されたUIを標榜してきたが、一部には依然としてWindows 7やWindows XP時代の古いデザインが残っており、デザインの一貫性を欠くことが課題となっていた。

Windows 11に残る“古いUI”の実態とは

なぜWindows 11に“古いUI”が残っているのか？Microsoftが解消に動く理由

Windows Latestによれば、Microsoftは「Fluent Design」の適用範囲を拡大し、これまで手つかずだった古いダイアログボックスやコンテキストメニュー、エクスプローラーの細部に至るまで、視覚的な一貫性を持たせるための作業に着手するという。

この計画について、Windowsのデザイン責任者であるMarcus Ash氏が、自身のXアカウントへの投稿で「Windows 11全体でレガシーフレームワークで構築された各種ダイアログを近代化するためのツールの構築を進めている」と説明している。

そもそも“古いUI”とは何か？XP時代の設計が残る理由

Windows 11はモダンなデザインを採用しているが、システムの内部には依然として「古いUI」が数多く残されている。ここでいう古いUIとは、Windows XPやWindows 7の時代に設計されたダイアログボックスや設定画面、管理ツールなどを指す。

なぜ、こうしたUIは長年にわたって残っているのか。

最大の理由は、互換性と開発コストにある。Windowsは企業システムを含む膨大なソフトウェア資産の上で動作しており、古いUIの背後にはレガシーなAPIやフレームワークが密接に結びついている。これらを一度に刷新すると、既存のアプリケーションや管理ツールに影響が及ぶ可能性がある。

また、こうしたUIは一般ユーザーよりも、IT管理者や開発者が利用するケースが多く、見た目の刷新よりも機能の安定性が優先されてきた経緯もある。

つまり、Windowsにおける“古いUI”は単なるデザインの問題ではなく、「互換性を維持し続けてきた結果」として残存している側面が強い。今回Microsoftが進める近代化は、この長年のトレードオフに本格的に手を入れる試みと言える。

コントロールパネルはどうなる？削除せず“見た目だけ刷新”の理由

特に気になるのは、「コントロールパネル」と「設定」アプリの関係性だ。同社はコントロールパネルの機能を段階的に設定アプリに移行してきたが、現在でもコントロールパネルでしか変更できない設定が多数残っており、ユーザーの混乱の元になっている。

今回の計画では、コントロールパネルそのものを完全に削除するわけではないが、その外観をWindows 11のモダンなスタイルに適合させる方針のようだ。

具体的には、角の丸み、半透明のMicaエフェクト、新しいアイコンセットが、古いプロパティ画面や管理ツールにも導入される。この変更によって、ユーザーは古い設定画面を開いた際も、OS全体との違和感を覚えることなく操作が可能になる。

過去のUI刷新で何が起きた？ダークモード導入で発生した不具合

古いUIパーツの近代化はプロダクトにおいて進行中であり、2025年にはその先駆けとして、エクスプローラーのフォルダーオプションやファイルのコピー＆ペーストダイアログ、「ファイル名を指定して実行」ダイアログなどに対してダークモードを適用する改善が実施された（関連記事: Microsoft、Windowsのダークモードの適用範囲を拡大 | TECH+（テックプラス））。

ただし、この変更が新たな問題を引き起こすなど、計画は一筋縄ではいかないようだ（関連記事: Windows 11、ダークモード使用時にエクスプローラーが点滅する問題を解消 | TECH+（テックプラス））。

新UIはいつ使える？Windows Insiderで先行提供のスケジュール

Microsoftは、2026年を通して、新しいUIを順次提供していく方針だという。ただし、現在の計画では古いUIの刷新は最優先事項というわけではなく、あくまでもタスクバーやスタートメニューの改善が優先されるとのことだ。

これらの改善が気になるユーザーは、Windows Insider Programに参加してプレビュー版を入手する準備をしておくとよいだろう。

ユーザーへの影響は？操作性と一貫性はどう変わるのか

今回のUI近代化によって、最も大きく変わるのは「画面ごとの違和感の解消」だ。

これまでWindows 11では、設定画面から詳細設定へと進む過程で、突然クラシックなデザインのウィンドウが表示されることがあり、ユーザーにとっては操作の連続性が分断される要因となっていた。こうした“見た目の断絶”は、操作に迷いを生じさせるだけでなく、どの設定がどこにあるのか分かりにくくする一因でもあった。

今回の変更では、これらの画面がFluent Designに統一されることで、視覚的な一貫性が向上し、操作の流れがより自然になると期待される。

一方で、機能そのものが大きく変わるわけではないとみられ、従来の管理ツールや詳細設定が持つ複雑さが解消されるわけではない点には注意が必要だ。あくまで今回の刷新は「見た目と操作感の改善」が中心であり、設定項目の整理や統合は引き続き段階的に進められると考えられる。