leadWindows 11のダークモードは、いまだに「完全ではない」。設定画面やダイアログで表示が統一されない状態が続き、ユーザーの不満も根強い。なぜ改善は進まないのか。Microsoftは今回、開発の進捗と優先順位を説明し、エクスプローラー周辺の改善を優先している実態が明らかになった。

Windows Centralは3月27日(米国時間)、「Microsoft provides much needed update on Windows 11's dark mode in refreshing moment of transparency｜Windows Central」において、Windows 11のダークモード改善計画の進捗状況を伝えた。

これはMicrosoftのWindowsデザインおよびリサーチ部門リーダーを務めるMarcus Ash氏のXへの投稿にて明らかになったもの。同社はダークモードの完全対応に向けて取り組んでいる。

Windows 11ではダークモードとライトモードが混在する場面があり、一貫性の欠如が課題となっている 出典：Microsoft

なぜWindows 11のダークモードは今も不完全なのか？

Windows 11のダークモードは2016年に登場して以降、長い時間をかけて改善が進められてきた。しかし、現在でもライトモードとダークモードが混在する場面が多く、UIの一貫性に欠ける状態が続いている。

こうした状況についてユーザーからは不満の声が多く寄せられており、特にレガシーなダイアログや設定画面がダークモードに対応していない点が課題として指摘されてきた。

Microsoftは何を改善しようとしているのか？

MicrosoftのWindowsデザインおよびリサーチ部門リーダーであるMarcus Ash氏は、自身のXでダークモード改善に関する現状を説明した。

同氏によると、現在は内部ツールや技術の整備を進めることで、より多くのUI領域でダークモードを適用できるようにする取り組みが進められているという。

特に、レガシーシステムに属するパネルやダイアログの改善を通じて、UI全体の一貫性を高めることが目標とされている。

なぜエクスプローラー周辺の改善が優先されるのか？

Windows Centralによると、同社は現在、エクスプローラー周辺の改善を優先しているとされる。

実際に最近、ファイルのコピーや削除の進捗ダイアログがダークモードに対応した。しかしながら、ファイルのプロパティやアーカイブの展開ダイアログなどは未対応のままで、不完全な状況が続いている。

エクスプローラーは日常的に使用される機能であるため、利用頻度の高い領域から改善を進める方針とみられる。

ダークモードの完全対応はいつになるのか？

現時点では、ダークモードの完全対応に向けた具体的なスケジュールは示されていない。

Ash氏はレジストリエディター（regedit）についても改善予定があることを示唆したが、時期は未定とされている。こうした点からも、対応にはまだ時間を要する可能性が高い。

Microsoftは内部ツールの整備を優先しており、今後段階的に対応範囲を広げていくとみられる。

なぜMicrosoftは今このタイミングで進捗を公開したのか？

今回の発信は、長年にわたり改善の遅れが指摘されてきたダークモードに対し、開発が継続していることを示す狙いがあると考えられる。

ダークモードの不完全さはWindows 11における代表的な不満の1つとなっており、進捗を明示することでユーザーの不信感を和らげる意図があるとみられる。

具体的な成果が示されたわけではないものの、開発の方向性と優先順位が明らかになった点は注目に値する。