マウスコンピューターは3月27日、男性の育児休業取得促進に向けた取り組みが評価され、東京都の「TOKYO パパ育業促進企業」において、ゴールド認定を取得したと発表した。

「TOKYO パパ育業促進企業」登録制度とは

東京都は、男性従業員の育児休業取得率が一定水準を満たす企業に対し、取得率に応じた登録マーク（ゴールド・シルバー・ブロンズ）を付与している。

ゴールドは過去2会計年度の男性育業取得率が100％の企業が対象。

くるみん認定の施策が奏功

今回の認定取得は、従業員一人ひとりが安心して育児と仕事を両立できる環境づくりに継続して取り組んできた成果であり、同社が推進してきた働き方改革の取り組みが評価されたもの。

2025年11月に取得した「くるみん認定（2回目）」において実施した、男性社員の育児休業取得を促進する制度の整備、社内周知・啓発の取り組みが、「TOKYO パパ育業促進企業」ゴールド認定につながったという。

男性育業の取得を促進、育児とキャリアの両立支援を強化

同社は今後、以下の取り組みを重点的に強化する構え。