弥生は3月24日、アイフルのグループ会社であるAGビジネスサポートと業務提携し、債権買取の申し込みが可能となる中小事業者向けファクタリングサービス「AGBS ファクタリング for 弥生ユーザー」の提供を開始することを発表した。

このサービスは最短即日、1万円からの少額買取が可能で、中小事業者の急な資金ニーズに対しても迅速かつ柔軟な資金調達手段を提供する。

AGBS ファクタリング for 弥生ユーザーの提供を開始する

サービス提供開始の背景

中小事業者においては、売掛金の回収までのキャッシュフロー維持は大きな課題となる。弥生とAGビジネスサポートが連携することで、日々の業務の中でシームレスに資金調達ができる環境を整備した。

同サービスは弥生が提供する各サービスから申し込み可能で、利便性の高い資金調達手段を提供するという。

AGBS ファクタリング for 弥生ユーザーの利用により、請求書を最短即日で資金化可能となる。オンラインで申し込みが完結し、審査も最短10分で完了する。手数料は業界低水準だとしており、少額でも気軽に利用できる設計としている。事前にサービスに登録しておくことで、資金が必要となったタイミングで即座に申請可能となる。

AGBS ファクタリング for 弥生ユーザーの概要

AGBS ファクタリング for 弥生ユーザーは、弥生とAGビジネスサポートの業務提携により提供する、請求書を最短即日資金化できるサービス。申し込みなどの手続きがオンラインで完結するほか、1万円から買取対応するため中小事業者の柔軟な資金調達手段として利用できるとのことだ。