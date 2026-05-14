米Anthropicは5月13日(現地時間)、中小企業向けのAI活用パッケージ「Claude for Small Business」を発表した。会計、決済、CRM、文書管理、デザイン制作など、事業運営で日常的に使われるツールとClaudeを連携させ、経理や営業、マーケティング、顧客対応などの業務を支援する。

Claude for Small Businessは、ビジネス向けのタスク自動化プラットフォーム「Claude Cowork」内で利用する。ユーザーはClaude Cowork上で同機能を有効化し、Intuit QuickBooks、PayPal、HubSpot、Canva、Docusign、Google Workspace、Microsoft 365など、日常的に利用する業務ツールをClaudeに接続する。

同パッケージには、財務、業務運営、営業、マーケティング、人事、カスタマーサービス向けに、すぐに使える15種類のエージェント型ワークフローと、15種類のスキルが用意される。

たとえば、QuickBooks上の資金状況とPayPalの入金データを照合して30日間の資金見通しを作成したり、未回収の請求を整理して催促メールの下書きを作成したりできる。月次決算では、取引データの照合、差異の検出、平易な文章による損益計算書の作成などを支援する。

マーケティング分野では、売上が伸び悩む時期を特定したうえで、HubSpotのキャンペーン実績を分析し、販促施策の案を作成する。さらにCanvaと連携し、キャンペーン用のクリエイティブ制作も進められる。Anthropicは、Claudeをチャット上の相談相手や単発のタスク実行エージェントにとどめず、複数の業務ツールをまたいで実務を支援するサービスと位置づけている。

中小企業向けのパッケージとして、導入のしやすさと安全性を重視した設計とした。ClaudeアプリにSmall Businessプラグインをインストール後、Claude Cowork上でトグルを切り替えるだけで導入可能で、作業はユーザー起点で開始され、送信、投稿、支払いなどの実行前にはユーザーに内容の確認・承認を求める。既存の権限設定も引き継がれ、既存ツール上でアクセスできない情報はClaude経由でも閲覧できない。また、TeamおよびEnterpriseプランでは、顧客データをデフォルトでモデル学習に使用しないとしている。

Anthropicは同パッケージの提供開始にあわせて、PayPalと協力した中小企業向けの無料オンライン講座「AI Fluency for Small Business」も開始した。AIをどの業務に使うべきか、安全かつ責任ある形でどう導入するかを学べる内容で、オンデマンドで提供される。

Claude for Small Businessの提供対象となる国・地域は明示されていない。現時点で、発表内容は米国の中小企業市場を強く意識したものとなっている。Anthropicは、米国の中小企業がGDPの44%を占め、民間雇用の約半数を担う一方、AI導入では大企業に遅れていると説明している。5月14日からは、米国各都市を回る「Claude SMB Tour」も開始する。シカゴを皮切りに、タルサ、ダラス、サンノゼなど10都市で、中小企業経営者向けの無料ワークショップを開く。