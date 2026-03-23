マウスコンピューターは3月23日、ゲーミングパソコンブランド“G TUNE”（呼称：ジーチューン）より、AMD Ryzen AI 7 450 プロセッサを搭載した「G TUNE P」シリーズを販売開始した。

G TUNEブランド初のCopilot+ PC

同製品は、G TUNEブランドとして初めてのCopilot+ PCとなる。

Copilot+ PC には、「Recall」（画面上の履歴情報検索機能）、「Live Captions」（再生音声の自動翻訳・字幕表示機能）、「Image Creator」（テキ スト入力に基づく画像生成機能）など、多様なAI機能が搭載されている。

Recall、Live Captionsなど、さまざまなAI機能が搭載されるCopilot+ PC

冷却効率の向上と静粛性を高める新機構

同製品で初めての採用となる、底面格納型エアインテークリフターの展開により、底面吸気スペースを拡大する新機構を搭載している。

新機構は冷却効率の向上をもたらし、リフター展開時にはセンサー制御によってシステムがファン回転数を自動調整し、パフォーマンスを維持したまま、エアインテークリフター展開がない場合と比較して約7％の静音化を実現する。

冷却ファンには、高密度 79 枚ブレード設計を有する高効率モデルを採用。これにより、大風量の確保と同時に静音動作が可能となり、ゲームプレイ時のノイズを効果的に低減する。

NPU搭載の「AMD Ryzen AI 7 450 プロセッサ」採用

同製品は、AI処理専用NPUを搭載したAMD Ryzen AI 7 450 プロセッサを採用。同プロセッサは、最大50TOPS という高い処理性能を発揮する。

AI対応アプリの作業をAIコアが支援することでCPUの負荷を低減する。オンライン会議中のカメラ補正などはAIコアが担当し、CPUへの負担が分散されるため、他のプログラムもより快適に動作する。

ホワイト・ブラック・レッドの3色のバリエーション

同製品は、ホワイト、ブラック、レッドの3色の筐体カラーを展開している。キーボードバックライトは15色から設定でき、各ユーザーのプレイスタイルや好みに合わせてカスタマイズ可能。