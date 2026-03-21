Windows Latestは3月17日(現地時間)、「Microsoft teases image support in Notepad for Windows 11 ahead of roll out」において、Windows 11のメモ帳（Notepad）に画像の表示機能が追加される可能性を伝えた。

この新機能はWindows Insider Programの登録者宛に送付された公式メールから発見された。正式に機能の追加を予告したわけではないが、メールに貼り付けられていたメモ帳の画像に「画像ファイルのツールバーアイコン」が表示されていたことで特定された。

Windows 11のメモ帳（Notepad）に画像の表示機能が追加される可能性 出典：Microsoft

Windows 11のメモ帳に画像表示機能が追加予定

Windows Latestによると、Microsoftの関係者は画像ファイルのサポートを認め、ここ数か月間、開発を続けてきたことを明らかにしたという。メールに添付されたメモ帳の画像からは、ツールバーの書式設定に含まれる画像ファイルの挿入アイコンを確認することができる。

アイコンが書式設定に含まれていることから、マークダウン記法における画像表示機能をサポートする予定と推測される。また、ドロップダウンメニューを表す「∨」の存在から、単純な画像挿入だけではなく、何かしらの付加機能も提供することが予想される。

メモ帳のWordPad化の流れは継続か

現時点で特定されている情報源はこの画像1枚に限られるため、ドロップダウンメニューの詳細や、マークダウン記法のフォーマットなどは特定されていない。リリースに向けたスケジュールも定かでないが、メモ帳のWordPad化の流れは今後も継続する方針とみられる。