Windows Latestは3月14日(現地時間)、「Windows 11 KB5079473 quietly made File Explorer faster when searching 'This PC' or multiple drives」において、エクスプローラーの検索パフォーマンスの向上を伝えた。

Windows 11の最新更新プログラム「KB5079473」により、エクスプローラーの検索機能が改善された。特に「このPC」や複数ドライブを対象とした検索の信頼性が向上し、これまで時間がかかっていた検索がスムーズになる可能性がある。日常的にファイル検索を利用するユーザーにとって、体感できる変化となるかもしれない。

Windows 11でエクスプローラーの検索のパフォーマンスが向上 出典：Microsoft

検索は本当に速くなったのか？信頼性向上の実態を検証

Windows Latestによると、このことは検索インデックス、フォルダー構造、ドライブ設定、ファイル履歴に大きく依存するため、ベンチマークによる比較は困難だという。そのため速度比較は行われていないが、信頼性向上の実験とその結果が示された。

この実験では「古いファイル」および「アクセス数の少ないファイル」の検索結果を比較している。更新プログラムの適用前は検索に数分かかるまたは応答を返さないケースがみられたが、更新プログラムの適用後、同じクエリーでファイルの検索に失敗することはなくなったという。

また、この変更による直接の影響かは定かでないが、Windowsの印刷サービスを使用したファイルの印刷が改善され、印刷中のパフォーマンスの低下が発生しなくなったことが報告されている。

不具合続きから脱却、Windows 11アップデートの品質は改善したのか

Windows LatestはKB5079473を「素晴らしいアップデート」と述べ、不具合を多発させた従来の更新プログラムから品質が大幅に向上したことを伝えている。

Microsoftは先月以降、Windows 11の信頼性向上に向けた取り組みを推進しており、その結果が実を結んだ形だ。エクスプローラーの検索に不満を感じていたユーザーにとって、今回の更新は体感できる改善となる可能性がある。日常的に「このPC」や複数ドライブを検索する機会が多い場合は、アップデートの適用を検討する価値がありそうだ。