BetaNewsは3月12日(現地時間)、「Google Maps’ biggest update in years adds Gemini AI and smarter navigation - BetaNews」において、Googleマップに大規模なナビゲーション機能のアップデートが導入されたと伝えた。

新機能として「Ask Maps」および「Immersive Navigation」が導入され、会話によるマップ検索や自然な道案内が可能になるという。

大規模アップデートでGoogleマップに新機能が追加された 出典：Google

「充電できるカフェある？」に答える新検索「Ask Maps」

Ask Mapsは実際の利用シーンを想定したマップ検索機能だ。自然言語による問い合わせに対応し、複雑な条件を満たす店舗や場所の検索をサポートする。検索には5億人以上のユーザーレビューを含む3億件以上の場所の最新情報が活用され、リクエストに最適な回答を生成する。

「スマホのバッテリーが切れそう。コーヒーショップの長蛇の列に並ばずに充電できる場所はどこ?」などの質問を受け付け、条件を満たす店舗を地図上で確認できる。また、過去の会話から趣味などを把握するパーソナライズ機能を搭載し、複数の選択肢から自動的に趣味に合わせた回答を抽出する。

店舗の予約やお気に入りリストへの保存、情報を共有するオプション機能も提供される。数回タップすることで、目的地へのナビゲーションを開始することもできるという。

曲がり角も一目で分かる、新ナビ「Immersive Navigation」

Immersive Navigationは、10年以上ぶりとなるナビゲーション機能の大規模アップデート。周囲の建物、高架橋、地形を反映した鮮やかな3Dビュー表示や、直感的なガイダンスを提供する。これまでは正確な把握が難しかった曲がり角も、自信をもって認識可能になるという。

この3D空間の正確な把握は、GoogleのAIモデル「Gemini」によって実現される。Geminiはストリートビューや航空写真を分析し、ランドマークや中央分離帯などの正確な情報提供を支援する。

この他にも、Immersive Navigationには次の機能が追加され、より快適なドライブ体験を実現する。

ルートの広範囲表示を可能にするスマートズーム機能と透明な建物表示をサポートする。音声案内も高度化し、難しい曲がり角や車線変更を音声とビジュアルの両面で明確にする

毎秒500万件の交通情報に関する情報更新を反映することで、リアルタイムな代替ルートのメリットおよびデメリットについて案内できるようになる

目的地近くでは、周辺のストリートビュー画像を表示し、近くの駐車場の案内に対応。建物の入口や正しい通行帯の表示にも対応し、最後まで正確なナビゲーションを行う

新機能はまず米国で提供開始、日本展開は？

Ask Mapsは米国とインドのAndroidおよびiOSユーザー向けに展開を開始した。デスクトップ版も近日中に提供を開始する予定とされる。

Immersive Navigationは米国で展開を開始する。この展開は今後数カ月の間に、AndroidおよびiOSデバイス、CarPlay、Android Auto、Google組み込み車種へと順次拡大する予定だ。