楽天グループ（以下、楽天）は3月17日、経済産業省および新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、NEDO）が推進する日本の生成AIの開発力強化を目的としたプロジェクト「GENIAC（Generative AI Accelerator Challenge）プロジェクト」の一環として開発したAIモデル「Rakuten AI 3.0」を提供開始したことを発表した。

2025年12月の発表以降にファインチューニングして改良されたこのモデルは、複数の日本語ベンチマークで優れたスコアを達成したという。楽天は同モデルの公開により、国内のAIアプリケーションを開発する企業や技術者を支援する。同モデルはApache 2.0ライセンスで提供され、楽天の公式リポジトリから無償でダウンロードできる。

Rakuten AI 3.0について

Rakuten AI 3.0は日本語に最適化された約7000億パラメータのMoE（Mixture of Experts）アーキテクチャを採用した。オープンソースコミュニティ上のモデルを基に、楽天独自のバイリンガルデータ、技術力、研究成果によって開発しているため、日本の独特な言語のニュアンスや文化、慣習をより深く理解できるという。

文章作成やコード生成、文書解析や抽出に至るまで、幅広い用途でのテキスト処理に優れており、これまでに同社が開発してきたモデルと比較して、特に複雑なタスクに対する精度が向上しているとのことだ。

なお、同社は次世代LLMの研究開発のため、2025年7月にGENIACの第3期公募に採択されており、モデルの学習費用の一部は生成AI開発に必要な計算資源として「GENIAC」の補助を受けている。

同社はLLMを研究目的で開発しており、ユーザーに快適なサービスを提供するため今後もさまざまな選択肢を評価・検討する。さらに、オープンソースコミュニティへの貢献を目指し、同モデルを公開することで、AIアプリケーションやLLMのさらなる開発を後押しする。

Rakuten AI 3.0の日本語性能

Rakuten AI 3.0について、日本固有の文化的知識や歴史、大学院レベルの推論、競技数学、指示遵守能力などに関する複数の日本語ベンチマークを用いた評価を実施した結果が以下の表だ。