楽天ドローンは2月17日、AI画像解析を活用したドローン外壁調査サービス「AI外壁調査」を提供開始することを発表した。従来と比べて精緻、かつ平米単価150円～（税別）で外壁調査サービスを提供するという。

同サービスはドローンによる撮影と、AI画像解析の技術を活用した独自開発のシステムを使用して、建物の外壁調査を行う。従来、外壁のひび割れなど劣化した箇所を検出する画像解析作業は、専門スタッフがドローンで撮影した膨大な画像を目視で確認していた。しかし同システムは、ひび割れの疑いがある箇所を自動検出して作業の効率化を支援する。

通常の画像解析作業はドローンで撮影した可視光画像と赤外線画像の両方を用いるが、今回開発したシステムでは可視光画像の解析を行い、ひび割れの疑いがある箇所をAIによる画像解析で自動的に検出する。その後、専門スタッフによる目視確認も組み合わせることで、信頼性を確保しているという。

さらに、専門スタッフは赤外線画像を基に温度差などの情報から、内部浮きや含水などの内部劣化の可能性を解析。これらの結果を基に、劣化箇所を整理して記載したプロット図を作成し、最終的な解析内容を体系的にまとめた報告書を提供する。報告書の作成においては、必要に応じて建築士による監修を組み合わせても提供可能。

同サービスの開発時に沖縄県那覇市にある大型商業施設「パレットくもじ」の外壁調査で行った検証では、システムを使用しない場合と比較し、可視光画像の解析に要する作業時間を約48%削減できることが算出されたという。

今後は自社で撮影した画像の解析だけでなく、ドローンによる外壁調査を実施する企業に対して、システムを活用した画像解析作業から報告書の作成までを行うサービスの提供も予定しているとのことだ。