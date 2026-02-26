楽天インサイトは2月25日、サービスを利用・体験した消費者の声に基づき、第三者の立場で顧客満足度を可視化するインターネット調査「楽天インサイト顧客満足度ランキング」の提供を開始することを発表した。

同サービスは調査対象サービスの利用経験者を対象に満足度調査を実施することで、体験に基づく評価を算出し、ランキング形式で総合・カテゴリ別の結果を発表する。約220万人の自社パネルを基盤とした継続的なデータ蓄積体制を保有し、調査会社の知見に基づく公正な調査設計と集計手法を用いることで、信頼性の高いランキング結果の提供が可能だという。

回答内容に応じてAIがチャット形式で質問を深掘りするインタビュー機能「AIチャットインタビュー」を通じて、単なる自由回答にとどまらず、「なぜその評価なのか」などユーザーの意識を深掘りした評価コメントも公開。

これらの強みにより、企業の商品やサービスのPRに携わるマーケティング担当者やデータ分析担当者、ならびに商品・サービスの購入を検討する個人消費者の双方に価値を提供することを目指し、同サービスの提供を開始する。

また、受賞企業には「楽天インサイト顧客満足度ランキング」の広告利用ライセンスを販売する。また、ランキング集計の基となる調査データは、受賞の有無を問わずすべての企業向けに有償で提供する。

ランキングの結果は企業のマーケティング活動における第三者評価として活用できるほか、営業活動における信頼獲得ツールとしても利用可能。自社・競合の第三者評価として、ポジション把握や課題認識・施策検討など、さまざまな場面で活用できるとのことだ。

楽天インサイトはサービスの第1弾として「転職エージェント」を対象に調査を実施し、その結果を公開した。近年、転職市場の活性化に伴い個人におけるキャリア選択の重要性が増す一方で、多岐にわたるサービスの中から最適な転職エージェントを見つけることが難しくなっている。こうした背景から、第1弾の調査対象として「転職エージェント」を選定したという。