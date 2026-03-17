エクサウィザーズのグループ会社であるExa Enterprise AIは3月17日、法人向け生成AIサービス「exaBase 生成AI」について、OpenAIが開発した「GPT-5.2」の日本リージョンでの提供を開始したことを発表した。これにより、日本国内で完結できる環境でGPT-5.2を利用できるようになる。

さらに、PTU（Provisioned Throughput Unit）を活用して処理能力を事前に確保しており、ピーク時でも高速かつ安定した環境でexaBase 生成AIを利用できる。また、最新モデルの「GPT-5.4」やGoogleの「Gemini 3.1 Pro Preview」にも対応し、場面や用途に応じたモデルを選択できるようになった。

exaBase 生成AIでGPT-5.2を利用可能になった

各モデルの特徴

GPT-5.2（国内リージョン）は、Azure OpenAI Serviceを通じて提供される国内完結型のモデル。日本国内でのデータ処理が可能なため、セキュリティやコンプライアンスの観点からも安心して利用可能だという。処理能力を事前に予約するPTUの仕組みにより、利用のピーク時でも一貫した高速かつ安定した応答性能を維持する。

GPT-5.4はOpenAIが開発した最新モデルで、多言語理解や長文の文脈把握、複雑なタスク処理においてさらに性能が向上している。業務の高度化や意思決定支援に適しているとのことだ。

Gemini 3.1 Pro PreviewはGoogleが開発した最新モデルで、思考性能が改善。複雑なタスク処理や高度な推論に対応し、業務の生産性向上に寄与する。

利用条件

exaBase 生成AIのユーザーは追加の申し込みなしで日本リージョンのGPT-5.2を利用開始できる。