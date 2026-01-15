エクサウィザーズは1月15日、「AX（AIトランスフォーメーション）人材育成ソリューション」において、eラーニング学習コンテンツ「AIリテラシーコース」の提供を開始したことを発表した。また、育成担当者向けにハンズオン研修を自動でレコメンドする機能も追加している。

AIリテラシーコースの提供を開始する

AX人材育成ソリューションとは

AIとの協働を前提としたスキル育成と実践を通じて、業務効率化から事業変革までを実現できる人材を育成するサービス。経営層・管理職・現場といった階層別研修の提供に加え、e-ラーニング形式の学習コンテンツ「AIリテラシーコース」を提供する。

AIリテラシーコース提供開始

AIリテラシーコースでは、社員がAIリテラシーについて継続的に学べる環境をeラーニング形式で提供する。単なる知識習得やプロンプトスキルの向上にとどまらず、AIの基礎や、デモンストレーションを含む実務への適応力を向上するコンテンツを用意するという。

学習コンテンツの例

ハンズオン研修レコメンド機能を追加

デジタルスキル標準に準拠したDX人材アセスメント「DIA（Digital Innovator Assesment）」のスコアデータをもとに、育成担当者に対して適切なハンズオン研修を自動でレコメンドする機能を追加した。

育成担当者は各研修の対象者を確認でき、社員の育成計画の最適化と教育効果の最大化につなげられる。