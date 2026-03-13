エクサウィザーズは3月12日、子会社Exa Frontier Edgeを2026年4月を目途に設立することを決議したと発表した。Exa Frontier EdgeはAIエージェントの活用を前提に、組織・開発プロセス・サービス提供モデルをゼロから設計した「AIネイティブ」企業として運営する。

コーディングエージェントを開発プロセスの中核に据え、設計・開発・テスト・運用の各工程をAIが駆動することで、従来は人手と工数に依存してきたシステム開発と運用のスピード・品質・コスト構造を変革する。これにより、「AIネイティブSI」という新たなITサービスの確立を目指すという。

具体的には、AIエージェントを活用した次世代のシステム開発と、企業が自らAIを活用してアプリケーション開発を行うための内製化支援を主軸となる事業としてまずは展開する。

ここで生み出された実践的な知見やノウハウは、AIエージェント開発・運用プラットフォーム「exaBase Studio」をはじめエクサウィザーズグループ全体で活用し、グループの進化を促進。顧客企業に向けた新たなサービス展開につなげ、AIネイティブSI市場を創出する。

設立の背景

近年は生成AIやAIエージェントの進化により、ソフトウェア開発や業務改善のあり方が変化している。設計・開発・テスト・運用といった工程の多くがAIによって自動化・高度化されることで、最初からAIを前提に構築された新しいサービスや新規参入企業が、既存の労働集約的なITサービス市場を代替し、その構造を一変させる可能性も高まっている。

このような急激な変化を先取りするためには、既存の組織や開発プロセスにAIを「追加」するだけでは不十分だとして、エクサウィザーズはAIを前提とした組織設計・開発プロセス・サービスモデルをゼロから構築するAIネイティブな発想を取り入れる。

同社は変革を自ら実践するため、AIエージェントを前提とした開発・運用プロセスを持つ子会社Exa Frontier Edgeを設立し、既存のSI構造を打ち破ることで、次世代のAIネイティブSI市場の創出を目指す。

AI駆動型のシステム開発

Exa Frontier Edgeでは、AIエージェントを開発プロセス全体に組み込んだ次世代のシステム開発を提供する。コーディングエージェントを中核とし、要件定義・設計・実装・テスト・運用の各工程でAIエージェントが開発業務を遂行することで、従来のSIと比較してスピードとコスト効率を向上したシステム構築を実現する。

AI駆動型システム開発は、要件定義から実装までをAIエージェントが一気通貫で支援するため、開発リードタイムを短縮可能だという。また、コードレビュー、脆弱性診断、構成変更時の回帰テストをAIエージェントが網羅的かつ迅速に実施し、品質担保を自動化する。

一方、AIエージェントによる自動化を基盤としながら、専門家が高度な技術判断や重要な意思決定支援に集中できる体制を構築。AIが自動化した開発・品質管理プロセスの結果をシステム開発の実務知見に基づいて検証・最適化し、解説を通じてエンタープライズ基準の信頼性と安心感を提供する。AIが「できること」と人間が「判断すべきこと」を分離して品質と速度を両立させる。

企業の内製化を支援

AIネイティブな技術は進んでいるが、多くのエンタープライズ企業ではセキュリティ、データ管理、実運用に耐えうる堅牢性への不安が本格的な実装の障壁となっている。

Exa Frontier Edgeは受託開発で培ったAI駆動開発の実践知を生かして、企業が自らAIを活用してアプリケーション開発・業務改善を推進するための内製化支援サービスを提供する。

AI駆動開発を基盤とすることで、エンジニアでない業務担当者でもAIエージェントの支援を受けながら業務アプリケーションを開発・改善できるようになる。現場の業務知識を持つ担当者自身がアプリケーションを構築し、業務改善を迅速に進められる。

AIを既存システムやデータ基盤（Microsoft 365など）と連携させる際に壁となる「情報システム部門との技術的合意形成」を専門家が主導し、業務要件とセキュリティ要件の両立を支援する。

実装には検証済みの「データ連携アセット」を活用し、個別開発を最小化。この「技術的な橋渡し」と「検証済み資産」の組み合わせにより、迅速かつ低コストでのシステム統合を実現するとのことだ。

さらに、企業側のインフラ調達・セキュリティ設計・運用管理の負担を最小化し、現場のアイデアを即座にビジネス価値へと変換する環境も展開する。