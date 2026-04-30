前回は、生成AIを業務で活用するには、ChatGPTを個人で使うだけでなく、業務フローに組み込む「仕組み化」が必要だと説明した。

では、実際の業務ではどのように使えるのか。今回は、kintoneのAIプラグイン「Smart at AI」を使い、問い合わせ対応や社内業務に多い「読む・まとめる・書く」作業を効率化する具体例を紹介する。

問い合わせ対応はなぜ大変？

総務、情報システム、カスタマーサポートといったバックオフィスや社内向け業務には、ある共通点があります。

それは、「文章を読む・まとめる・書く」作業が非常に多いという点です。

お問い合わせ内容を読んで状況を把握する

要点を整理して、社内共有用にまとめる

過去の対応を探し、似たケースを参考にする

返信文や回答文を考える

これらは一つ一つは小さな作業ですが、件数が積み重なると大きな負担になります。特に、「内容を理解して、文章にまとめ直す」作業は、人の集中力をじわじわ削っていきます。

kintoneで問い合わせ管理や社内申請管理をしている組織でも、以下のような悩みを抱えているケースは少なくありません。

データはkintoneにあるが、読む・書く作業は結局人力

属人化しやすく、対応品質がバラつく

こうした業務は、実は生成AIと非常に相性がよい領域です。

kintoneのAIは何ができる？Smart at AIを「前処理」に使う

ここで、Smart at AIの考え方を改めて整理しておきましょう。Smart at AIは、問い合わせ対応を自動化するツールではなく、「人が判断する前の文章処理（要約・下書き）」を担うAIプラグインです。

ポイントは「人が判断する前の下ごしらえをAIに任せる」という位置づけです。

例えば、kintoneで次のような問い合わせ管理アプリを使っているとします。主な内容は、件名、問い合わせ内容、問い合わせ内容の種別、対応状況、担当者などです。

このお問い合わせの「詳細」欄を、Smart at AIで自動生成する、という使い方が考えられます。

ユーザーの操作イメージ

担当者が問い合わせレコードを開く AIで要約する「生成する」ボタンをクリック 問い合わせ内容を基に、要点を3行程度で要約 要約結果がkintoneのフィールドに保存される

kintoneのAIプラグイン Smart at AIの動き

「問い合わせ管理」アプリの「詳細」フィールドの内容を読み出す 「詳細」フィールドをプロンプト化して生成AIに送信する 生成AIが要約した文章を受信する 受信した要約文を「問い合わせ管理」アプリの要約文フィールドに保存する

「問い合わせ管理」アプリを使用するユーザーは、ボタンをクリックするだけで、いちいちプロンプトを入力したりする必要はありません。生成AIを操作する知識は不要です。

この時点で、担当者は「長文を一から読む前に全体像を把握」できます。例えば、1件あたり数分かかっていた要約作業が、数秒で終わるケースもある。また、要約文の品質が一定になるため、情報共有しやすくなる効果もあります。

以下は、「問い合わせ管理」アプリの「設定」画面で「プラグイン」をクリックし、Smart at AIを追加したときの、Smart at AIの設定画面の例です。

生成AIとしては、Smart at AIの既定の生成AI「Smart at」だけでなく、API（通信規格）が適合するOpenAI、Anthropic、Geminiも利用可能。ただし、それぞれのサービスごとに必要なライセンスがある。ここでは、「Smart at」を利用するので、「Smart at」をクリックして選択し、Smart at AIのAPIキーを入力

設定の手順は以下の通りです。

①全画面の設定ページを下にスクロールして「新しい設定を追加する」ボタンをクリックして、生成AIとの連携内容を設定する

②生成AIで生成したデータの保存先フィールド

③生成AIに送信するプロンプト。管理者（アプリの設計者）がここにプロンプトを入力しておくことで、一般ユーザーはプロンプトを入力する必要がない。ここは3行に要約するプロンプトを作成

④生成AIに受け渡すデータをどのフィールドから読み出すかを選択



プラグインSmart at AI設定後にアプリを更新してフォームを開くと、プラグインで登録した「三行要約：生成する」が表示されている。クリックするとプラグインを実行する

Smart at AIが起動し、確認を求める。「実行する」ボタンをクリックすると生成AIを実行する。実行するごとにライセンスのトークンが消費される

回答文はAIに任せるな

問い合わせ対応で、もう一つ負担が大きいのが「回答文の作成」です。

ここで注意したいのは、AIに「そのまま返信に使える完成文」を作らせようとしないことです。

Smart at AIの現実的な使いどころは、以下となります。

回答文のたたき台（下書き）を作らせる



表現の方向性をそろえる

具体例

問い合わせ内容

過去の対応ルールや注意点（あらかじめプロンプトに含める）

これらを基に、「社内向けの回答文案を作成してください」といった形でAIに生成させます。

実際の設定では、先に紹介したように、プラグインSmart at AIの設定画面で、回答文を作成するプロンプトを登録します。

得られる効果

ゼロから文章を書く負担が減る

書き出しに悩まなくてよくなる

担当者ごとの表現のばらつきが小さくなる

最終的な確認・調整は必ず人が行いますが、「8割できた状態」から始められるだけでも、心理的な負担は大きく変わります。

社内業務でも使える

Smart at AIは、対外的な問い合わせ対応だけでなく、「社内向け業務」でも効果を発揮します。

社内FAQアプリでの活用

社内FAQでは、次のような課題がよくあります。

同じ質問が何度も登録される

質問文と回答文の書き方がバラバラ

「結局どれを見ればいいのか分からない」

そうした場合、Smart at AIを使い、「質問内容を標準的な表現に言い換える」「回答文を分かりやすく整理する」といった用途に活用できます。

申請内容の要約・分類

経費申請や各種申請業務でも、「自由記述欄が長く、確認に時間がかかる」「内容の分類を人が行っている」といったケースがあります。

Smart at AIで、「申請理由を要点だけ要約」「内容に応じてカテゴリを自動分類」することで、確認作業のスピードと精度を底上げできます。

使ってわかった「よい点」と「ハマりどころ」

Smart at AIを使ってみてわかった「よい点」と「ハマりどころ」を整理します。

よい点

kintoneの操作感を崩さずにAIを使える

非エンジニアでも運用できる

「文章を一から考える」負担が確実に減る

特に、「AIを使っている」という意識をもたせずに現場で使える点は、Smart at AIの大きな強みです。

ハマりどころ

一方で、注意点もあります。

管理者が登録したプロンプトが曖昧だと、使えない文章が出てくる

入力データの質が低いと、出力も当然それなり

業務ルールが固まっていないと、AIの設定も固まらない

Smart at AIは、「業務がある程度整理されている組織ほど効果が出やすい」ツールだと言えます。

この使い方が向いている組織／向かない組織

続いて、この使い方が向いている組織、向かない組織を整理します。

向いている組織

問い合わせ件数が一定数ある

kintoneにデータが蓄積されている

「文章作成・要約」に人の時間を取られている

向かないケース

ケースごとに判断基準が大きく違う

業務フローやルールがまだ固まっていない

AIの出力をそのまま使おうとしている

まとめ

バックオフィスやサポート業務は、派手さはありませんが、組織を支える重要な仕事です。

Smart at AIは、そうした業務から「文章処理の負担」を静かに取り除くためのツールだと言えるでしょう。