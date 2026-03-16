東京地下鉄（以下、東京メトロ)、KDDI、サイエンスアーツの3社は3月16日、2028年3月末までに東京メトロ全171駅の改札口にIP無線インカムアプリ「Buddycom（バディコム）」のコール機能を活用した遠隔案内端末を順次導入することを発表した。

今回の端末導入により、駅社員が離れた場所からでも的確に利用者対応が可能となり、多様化する利用者ニーズに応じた質の高いサービス提供につなげるという。取り組みの第1弾として、3月16日から青山一丁目・淡路町・中野坂上・東銀座の4駅に端末を設置し、遠隔での案内を開始する。

Buddycom端末

取り組みの背景

社会インフラを支える多くの業界で労働人口の減少が課題となる中、公共交通機関においても、将来にわたり質の高いサービスを提供し続けるため、持続可能な運営体制の構築が求められている。

一方で、インバウンド観光客の増加や社会の多様化を踏まえ、すべての利用者のニーズに対応し、迅速かつ安心して利用できる環境の整備が必要となっている。

東京メトロではこれまでインターホンによる遠隔案内を行ってきたが、遠隔ではICカードやモバイル端末を用いた精算、およびカード処理に対応ができないこと、また、外国語対応が十分ではないことが課題となっていたという。

取り組みの概要

設置する端末は、KDDIが提供するタブレット端末に、サイエンスアーツが開発したIP無線インカムアプリ「Buddycom」のコール機能を組み込んだ構成。

利用者は改札口付近に設置された端末の画面に表示されている呼び出しボタンを押すことで、駅事務室の社員と通話を開始できる。駅構内の案内に加え、ICカードやモバイル端末を用いた精算、カード処理が必要な場合には、端末下段のICカードリーダーにカードなどを置くことで、駅社員が駅事務室内から遠隔で機器を操作し、その場で精算やカード処理まで行える。

また、バリアフリーの観点から、音声案内やチャット機能を搭載することで、視覚・聴覚に障がいのある利用者にも配慮した。外国人の利用者に対する案内にも活用できるよう、翻訳機能（9言語対応）も搭載する。