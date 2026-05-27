インターネットイニシアティブ（IIJ）は5月27日、「IIJセンシングデータマネジメントサービス」において、センサーのデータ送信頻度の選択肢を拡張する「送信頻度拡張オプション」の提供を開始した。従来の10分～60分間隔の定期送信に加え、1分・5分間隔の高頻度送信や、状態変化時のみデータを送信する非定期送信が選択可能となり、センシングデータ活用の幅が広がる。

IIJセンシングデータマネジメントサービスは、製造現場や物流拠点、オフィスなどにおいてセンシングデータを活用した業務改善を支援するサービスで、2025年7月より提供されている。近年、CO 2 センサーによる換気状況の把握や、ウェアラブルセンサーを活用した作業者の体調変化のモニタリングなど、環境・人・設備の状態変化をよりリアルタイムに把握したいというニーズが増加しており、今回のオプション追加はこうした要望を受けたものとなっている。

高頻度送信（1分・5分間隔）に対応する主なセンサーは、CO 2 温湿度センサー（LAS-302V2）、熱電対温度センサー（NLS-LW02-21）、防滴温湿度センサー・ラジエーションシールド付（NLS-LW02-41（RS））、雨量センサー（NLS-LW02-48）、交流電流センサー（NLS-LW02-49-CV）、ウェアラブルセンサー（LW-360HR）の6種で、今後も順次追加が予定されている。なお、電池駆動のセンサーは送信頻度を短くすると電池寿命が短くなるとしている。

非定期送信では、ドア開閉検知センサー（R313A）、人感検知センサー（NLS-LW02-23）、無電圧接点入力ユニット（NLS-LW02-01）の3種が対応する。トイレや会議室の利用状況把握、設備からの信号受信など、イベント発生に応じたデータ取得が可能となる。

このオプションは、「IIJセンシングデータマネジメントサービス：タイプLoRaWAN」の契約者向けに任意でオプション契約できる。価格は個別見積もり。