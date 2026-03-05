マウスコンピューターは3月5日、日本eモータースポーツ機構（JeMO）が主催し、日本自動車連盟（JAF）が公認するeモータースポーツリーグ「UNIZONE（ユニゾーン）」において、2025シーズンに続き2026シーズンもゲーミングパソコンブランド“G TUNE”（呼称：ジーチューン）による協賛を継続すると発表した。

eモータースポーツリーグ「UNIZONE」とは

eモータースポーツリーグ「UNIZONE」では、実際のプロドライバーとeスポーツ選手がチームを組んで競い合う。新たなスポーツ文化の創造、eスポーツプレイヤーの地位向上、車文化の発展を狙っている。

2025年から本格リーグ戦（UNIZONE 2025）を開催、2026シーズンは全6チームが参戦している。

「G TUNE FG-A7A70」を機材協賛

2026シーズンの公式競技用パソコンとして、「G TUNE FG-A7A70」を機材協賛する。

「G TUNE FG-A7A70」は、AMD Ryzen 7 9800X3D/9850X3DプロセッサとRADEON RX 9070を搭載した高性能なデスクトップゲーミングPCです。32GBメモリ、1TB/2TB NVMe SSD、Wi-Fi 6Eを標準で装備している。