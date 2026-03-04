Fujitsu Technology Solutions S.A.（スペイン マドリード）とバルセロナ港のイノベーション推進組織であるBCN Port Innovation Foundation（スペイン バルセロナ）は3月3日、バルセロナ港において海洋の状態をデジタル空間上に再現し変化を予測する海洋デジタルツインに関する実証実験を2026年中に実施することで合意したことを発表した。

今回の実証実験は海洋環境の再生、生物多様性保全、ブルーエコノミー（海洋資源を持続可能に活用しながら、経済成長・雇用創出・環境保全を同時に実現すること）の促進に向けて実施する。

富士通の海洋デジタルツイン技術をもとに、BCN Port Innovation Foundationが港湾生物多様性に関する情報を一元管理し、長期モニタリングを可能とする統合デジタルプラットフォーム基盤を構築し、その有効性を検証する予定。

（左から）BCN Port Foundation Grimalt CEO兼社長と、Fujitsu Technology Solutions S.A. Delgado社長

実証の背景

近年は地球温暖化や海洋汚染などにより、世界の海洋生態系は深刻な危機に直面している。EU（欧州連合）でも2024年に自然再生法が採択され、海洋生態系の回復が義務付けられるなど、海洋環境の保全と再生に向けた取り組みが進められる。

実証実験の概要

今回の実証実験はバルセロナ港において、富士通のAIと高度な分析技術を組み合わせた水中ドローン自動航行制御技術を用いる。海底環境の高解像度データを効率的に取得し、取得したデータをもとに、海底の状態を把握。可視化および定量化を行う。

具体的には、海藻などの植生分布を解析することで、植生被覆に基づくバイオマス、ブルーカーボン（沿岸・海洋生態系が光合成により二酸化炭素を取り込み、海底や深海に蓄積される炭素）の推定を行い、海底環境の空間的な分布状況や特性をデータとして把握する。

また、港湾における生物多様性関連データを集約・管理するための統合デジタルプラットフォーム基盤を構築し、継続的にモニタリングすることで、時間の経過に伴う生態系の変化をデータとして蓄積し分析できることを確認する。