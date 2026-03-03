しまバス、奄美信用組合、奄美市、琉球銀行、三井住友カード、ジェーシービー、小田原、QUADRACは3月31日より、官民一体で奄美大島におけるキャッシュレス化推進に向けた取り組みを開始する。

同取り組みによリ、自治体・交通事業者・地域金融機関・カード会社が連携し、インバウンド対応含めた観光事業と地域住民の暮らしの双方を支えるキャッシュレス化を推進する。

しまバスにタッチ決済を導入

三井住友カードの公共交通機関向けソリューション「stera transit」を活用し、奄美大島を走るしまバスの路線バスへのクレジットカード等のタッチ決済による乗車サービスを導入する。

対象はしまバスの路線バス全車両（決済端末器は順次設置）。対応ブランドはVisa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯。

しまバス

しまバスでタッチ決済を利用するイメージ

奄美信組におけるプリペイドカードの代理募集開始

奄美信組において、三井住友カードが発行するプリペイドカード「かぞくのおさいふ」の代理募集を開始する。「かぞくのおさいふ」は6歳以上の人が保有可能で、クレジットカードを持たない学生やその家族を中心に、キャッシュレス決済の利用機会を広げることが可能。

Visaのタッチ決済機能による公共交通機関への乗車にも対応しているため、小さな子供でも安心して利用できる。