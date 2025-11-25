モバイルSuicaやモバイルPASMOで使える新たなコード決済サービス「teppay」(テッペイ)が、2026年秋から順次提供開始される。現行の各アプリのアップデートでteppayによる各種決済機能を追加、ネット購入で使える「teppay JCBプリカ」や、地域限定の支払いなどにも対応する。

東日本旅客鉄道(JR東日本)、パスモ、PASMO協議会が11月25日に発表したもの。2026年秋に「モバイルSuica」から対応し、2027年春には「モバイルPASMO」でも提供開始予定。これに先立ち、加盟店の募集を2026年夏頃から開始予定だ。

モバイルSuicaやモバイルPASMOのアプリがあれば、新たにアプリのダウンロードや登録なしで、teppayの機能である「コード決済」、「残高の送付」、「オンライン決済」などのサービスが利用可能になる。特定の地域で利用できる「地域限定バリュー」機能も提供する。

JR東日本によると、キャッシュレス決済に関する調査において、多くの生活者がキャッシュレスの多様化・複雑化に対して何らかのストレスを感じており、なじみのサービスにまとめたいというニーズがあるという。こうしたニーズに対応するため、交通・電子マネーとして幅広く使われているモバイルSuica・モバイルPASMOを、多様な決済シーンに対応できるよう進化させていく。

モバイルSuica・モバイルPASMOの各アプリのアップデート後、トップ画面にteppayボタンが新たに追加される。これをタップするとteppayの画面に切り替わる。

teppay残高には、銀行口座・ATM(現金)などのほか、ビューカードでの入金が可能。teppay残高からモバイルSuica・モバイルPASMOの交通系ICへチャージすることもできる。また、モバイルSuicaとモバイルPASMOの間でteppay残高を「送る・受け取る」といった機能も備える。

teppayのコード決済の利用イメージ

teppayのコード決済では、モバイルSuicaやモバイルPASMOに設けられている交通系IC残高の上限2万円を超える買い物が可能。ビューカード連携でチャージレスで使えたり、teppayポイント付与といったサービスが提供される。利用できる店舗は、teppayマークのある店のほか、ジェーシービーが提供する統一コード決済スキーム「Smart Code」マークがある全国160万カ所以上。なお、Suica・PASMOなどの交通系電子マネーが使える店とteppayが使える店は異なるとのこと。