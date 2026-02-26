KDDIとセコムは2月26日、陸上自衛隊の駐屯地内における警備体制の高度化と、指揮する指令所との情報連携や人的稼働の効率化を目的としたリモート警備システムの構築を防衛省から受託したことを発表した。この案件は防衛省から2025年10月28日にKDDIが委託先として選定され、セコムと共同で実施する。

システム構築の背景

労働力人口の減少が進む中、陸上自衛隊の駐屯地においては広大な敷地の継続的な監視や巡察といった警備業務における人的負担の軽減が喫緊の課題となっている。防衛省はこれらの課題解決に向け、AI技術などの最先端技術を活用した警備システムを導入し、将来的には全国の駐屯地などで1日当たり約1000人分の省人化を行うことを目指している。

今回構築するシステムは、固定型のAIカメラやセンサーとVMS（Video Management System）や視覚言語モデルVLM（Vision Language Model）基盤、無人地上車両UGV（Unmanned Ground Vehicle）、AIドローンがセキュアなネットワーク基盤で連携し、24時間365日体制で駐屯地内の警備・巡回体制を支援する。

今後はこのシステムの実証運用を開始し、有効性を検証したのちに全国の陸上自衛隊駐屯地における展開を目指すとのことだ。

リモート警備システムのイメージ

構築するシステムについて

陸上自衛隊の警備における人的負担の軽減と持続可能な警備体制の構築を目指し、目的や用途に応じた2種類のシステムを開発する。人手のかかる警備業務をAIカメラや各種センサー、UGV、AIドローンに置き換え、警護所から現地の状況をリモート監視できるようにすることで、現地の省人化と隊員の安全確保を目指す。

また、警備システム全体をセキュアなネットワーク基盤で統合運用することで、警備業務における情報連携の強化や対処指示の迅速化を図る。

侵入監視システムでは、全国の駐屯地にAIカメラや各種センサーとVMSやVLM基盤を組み合わせたシステムを導入し、不審者の侵入を24時間365日体制で自動検知。警備の精度向上と、これまで人手に頼っていた監視業務の省人化に貢献する。VLM基盤は、VLMを侵入検知用にファインチューニングしており、検知精度の向上によって監視業務の負荷低減につなげる。

巡察業務効率化システムでは、固定のカメラやセンサーだけではなく、UGVやAIドローンなどを活用し、これまで隊員が日々行っていた広大な駐屯地内の警備業務を効率化する。