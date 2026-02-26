スペースワンは、カイロスロケット3号機のクラウドファンディングについて、目標金額8,000万円を2月24日に達成したことを発表。あわせて、3月以降の打ち上げに向けて最終準備が進む、ロケットの機体画像を公開した。

「民間ロケット『カイロス』3号機打上げへの大挑戦 #希望の星を宇宙へ」と銘打ったクラウドファンディングは、2025年12月15日から2026年2月25日23時まで実施し、最終的な支援総額は8,238万9,000円となった。集まった支援金は、同ロケットの打ち上げ費用の一部のほか、射場周辺地域との連携事業などに活用するとしている。

ロケットの機体には、この取り組みにおいて「機体へのロゴ掲出」のリターンで支援した企業各社のロゴを掲出。ほかにも、組立足場(PST)や記者会見バックボードなどにも各社のロゴを掲出することになっている。ロゴ掲出の支援企業は以下の通り。

カイロスロケット3号機 機体ロゴ掲出 支援企業

キヤノン

IHI エアロスペース

日本政策投資銀行

奥井組

光洋機械産業

テクニカルサポート

※機体最上段からロゴ掲出順

ロケット組立足場(PST)ロゴ掲出 支援企業

清水建設

関西電力

関電プラント

みずほ銀行

奥井組

JFE エンジニアリング

※右上段からロゴ掲出順

記者会見バックボード ロゴ掲出 支援企業

佐藤精機

東洋航空電子

パスコ

童夢

※五十音順

クラウドファンディングプロジェクトページへのロゴ掲載 支援企業

オービタルエンジニアリング

※五十音順

カイロスロケット3号機 機体/ロケット組立足場(PST) (C)スペースワン

カイロスロケット3号機 フェアリング (C)スペースワン

カイロスロケット3号機は固体3段+小型液体ブースターで構成した、全長18ｍ・重量23tの小型ロケットで、軌道投入できなかった2号機同様、高度500kmの太陽同期軌道(SSO)という同じ条件で打ち上げる。今回のミッションでは、テラスペースの「TATARA-1R」をはじめ、計5機の人工衛星を宇宙へ運ぶ。

同ロケットは当初、2月25日の打ち上げを予定していたが、天候判断を踏まえて延期し、2月中には打ち上げないことを告知済み。事前に公表している予備期間(3月25日まで)に変更はなく、予定日の2日前までに公表するとしていることから、早ければ3月以降に打ち上げると見られる。