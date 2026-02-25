メシウスは3月4日、ExcelライクなUIを実現する表計算データグリッド「SPREAD for Windows Forms 19.0J」など、開発支援コンポーネント3製品の最新版をリリースする。3製品は最新の.NET 10およびVisual Studio 2026で利用できる。

拡張チャート機能を追加

今回リリースする最新版は、表計算データグリッドコンポーネント「SPREAD for Windows Forms 19.0J(スプレッド)」、入力支援コンポーネント「InputManPlus for Windows Forms 13.0J(インプットマンプラス)」、多段明細グリッドコンポーネント「MultiRowPlus for Windows Forms 13.0J(マルチロウプラス)」。

「SPREAD for Windows Forms」では、Excel互換機能として「ピボットテーブル」を新たにサポートした。これにより、関数知識がなくてもマウス操作のみで大量データの集計や分析が可能となる。また、可視化機能を高める「拡張チャート」を搭載し、なめらかな曲線で結ぶ折れ線チャートや、グラフ下部へのデータテーブル表示など、より詳細なスタイル設定を実現した。

入力支援の「InputManPlus for Windows Forms」では、日本郵便の最新サービス「デジタルアドレス」に対応した。住所全文を英数字7桁で表現する新しい指定方式と連携することで、郵便番号検索を含む住所入力業務の劇的な効率化とミス削減に寄与する。

デジタルアドレスに対応

多段明細グリッド「MultiRowPlus for Windows Forms 13.0J」では、従来制限のあったテンプレートデザイナが.NETプロジェクト上で直接動作可能となり、開発の選択肢が広がった。