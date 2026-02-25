NTT東日本は2月24日、法人向けネットワークサービス「Multi Interconnect」において、新機能として、「地域エッジクラウドコネクション」「インターネットコネクション」「モバイルコネクション」を提供開始すると発表した。
Multi Interconnectの概要
Multi Interconnectは、「Interconnected WANとフレッツ光を併用したネットワーク構築」「クラウド接続を活用したネットワーク構築」が可能なサービス。
同サービスは、地域と共に未来を創る「REIWAプロジェクトを構成する「REIWAアクセス」において、提供されている。
地域エッジクラウドコネクション
Interconnected WANおよび他のコネクション機能と地域エッジクラウド タイプVを接続する機能を提供する。これにより、VMwareベースの定額制・高セキュリティな国産クラウドである地域エッジクラウド タイプVとの接続が可能となる。
インターネットコネクション
Interconnected WAN拠点から、当社と連携するISP事業者装置への通信を中継する機能を提供する。これにより、ユーザーの拠点から帯域確保型のISP接続が可能となる。
モバイルコネクション
Interconnected WANおよび他のコネクション機能とモバイル事業者を閉域ネットワークにて接続する機能を提供する。これにより、閉域接続SIMを使ったリモートアクセスや、固定回線のバックアップとして利用することが可能。