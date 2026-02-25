WithSecure(ウィズセキュア)は2月25日、富士フイルムビジネスイノベーション(富士フイルムBI)のセキュリティサービス「IT Expert Services」において、ウィズセキュアの「WithSecure Elements EDR and EPP Premium」と「WithSecure Managed Detection and Response (MDR)」が採用されたことを発表した。提供開始は2月となり、両社の協業を通じて中堅・中小企業に対し、高度なエンドポイントセキュリティを提供するという。

両社の協業を強化

サイバー攻撃の脅威が年々増大するに伴い、攻撃手法も巧妙化・多様化しており、特に中堅・中小企業は、大企業と比較してセキュリティ対策に割けるリソースが限られていることから、標的型攻撃やランサムウェアなどの被害を受けやすい状況にあるという。

加えて、サプライチェーン攻撃や内部不正など、企業規模を問わず多様な脅威が拡大しており、情報漏えいや業務停止といった深刻なリスクが現実のものとなっている。こうした背景から、中堅・中小企業においても高度なセキュリティ対策の導入が急務となっているとのこと。

EDR(Endpoint Detection and Response)は、エンドポイント上で発生するさまざまな挙動を常時監視し、不審な動きや未知の脅威をリアルタイムで検知・記録・分析するソリューション。これにより、従来のアンチウイルス製品では見逃されがちな標的型攻撃やマルウェアの侵入経路、攻撃の痕跡を可視化し、迅速な初動対応を可能にしている。

一方、MDR(Managed Detection and Response)は、EDRの機能に加え、専門のセキュリティアナリストが24時間365日体制で監視・分析・対応を代行するサービス。自社内に十分なセキュリティ人材やノウハウがなくても、外部の専門家による高度な脅威検知とインシデント対応を受けられる点が特徴だ。これにより、大企業だけでなく中堅・中小企業でも、限られたリソースで高度なセキュリティ対策を実現でき、サイバー攻撃による被害の最小化や早期復旧が期待できるという。

ウィズセキュアはこれまで10年以上にわたり富士フイルムBIのネットワーク環境をワンストップかつ低コストで提供する「beat」において、PCクライアントアンチウイルスサービスとしてWithSecure Elements EPPを提供。現在、同サービスでのEPP稼働台数は10万台以上にのぼる。

今回、IT Expert Servicesのエンドポイントセキュリティの中核としてEDRとMDRを提供することで、より多くの中堅・中小企業に対し、強固なセキュリティ環境の構築支援が可能になる。