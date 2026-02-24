OpenAIは2月23日(現地時間)、「Frontier Alliances」を発表した。先日、同社が発表したAIエージェント用プラットフォーム「Frontier」を活用するもので、Boston Consulting Group(BCG)、McKinsey & Company、Accenture、Capgeminiとパートナーシップを締結した。

Frontierは企業全体にわたり実務を担い、AIを仕事の同僚のように活用する「AI coworkers」を構築・展開・管理するためのプラットフォーム。例えば、CRM(顧客関係管理)から必要な情報を取得し、ポリシーを確認し、更新処理を行い、必要な場合のみエスカレーションを行うことで、顧客対応をエンドツーエンドで完結させることができる。

しかし、AIによるインパクトを実現するためには、経営層の合意形成、ワークフローの再設計、システムおよびデータの統合、そして導入を推進するためのチェンジマネジメントが不可欠となっている。

Frontier AlliancesはBCG、McKinsey & Company、Accenture(アクセンチュア)、Capgeminiが顧客企業に対して戦略策定、システム統合、ワークフロー再設計、そしてグローバル規模での展開を支援する。OpenAIは、各社と複数年にわたるパートナーシップを締結し、企業全体にAI coworkersを展開していくという。

各パートナー企業は、OpenAIの Forward Deployed Engineering(FDE)チームと連携し、OpenAIの研究・プロダクトの専門性と、変革支援の豊富な経験およびグローバルなデリバリー体制を組み合わせて取り組む。

また、各パートナーは専任の専門組織を設立し、OpenAIの技術に関する認定を受けたチームを構築し、OpenAIは技術支援、ロードマップの共有、プロダクトおよび研究チームへのアクセスを提供する。

BCGとMcKinseyとのパートナーシップ

BCGは戦略とオペレーティングモデル再設計、ガバナンス、チェンジマネジメントを連動させることで、企業がAIをスケールできるよう支援してきた実績を持つ。そのため、同社の技術開発・デザイン部門であるBCG Xを通じて、BCGは顧客企業の最も重要なワークフローにおいてAIの構築・展開・定着を支援し、企業の実態に即したAI変革を実現しながら、測定可能な価値創出を可能にするという。

また、McKinseyでは企業全体におけるオペレーティングモデル変革を主導してきた実績を持ち、経営層が注力領域を定め、オペレーティングモデルを再設計し、日常業務に知能を組み込むことを支援する。

同社のAI部門であるQuantumBlackを通じて、McKinseyは技術的専門性と業界知見を組み合わせ、グローバル企業がプロセスを再設計し、最も価値の高いワークフローにエージェントを統合することを支援。

BCGとMcKinseyは企業全体へのAI導入を支援し、持続的なインパクトを生み出すための戦略、オペレーティングモデル、チェンジマネジメント計画を構築する。

アクセンチュアとCapgeminiとのパートナーシップ

一方、アクセンチュアとCapgeminiは、エンドツーエンドの変革支援、実績あるグローバルデリバリー体制、そしてライフサイクル全体にわたる支援を通じて、企業がAIを全社的な能力へと拡張することを支援。

アクセンチュアは初期戦略の策定から、企業データ基盤のモダナイゼーション、大規模展開、チェンジマネジメント、長期的運用に至るまで、顧客ライフサイクル全体にわたるエンドツーエンドのエンタープライズAIソリューションを設計・提供。これにより、持続可能な導入と測定可能なビジネス成果を実現するとしている。

アクセンチュアは豊富な業界知識と資産を有し、セキュリティ・信頼性・相互運用性が不可欠な環境での実績を持ち、同社ではすでに数万人の社員にChatGPT Enterpriseを提供しており、OpenAI認定を通じてスキル向上を図った専門人材としては最大規模となっている。

Capgeminiは、業界ごとの深い知見、業界ソリューション、そして技術主導のケイパビリティを活かし、AIを活用したビジネス変革を加速させるという。クラウド、アプリケーション、データ、モダナイゼーションにわたる実装能力により、強固なAI基盤を構築し、より迅速に測定可能な成果を実現するとのこと。

同社はFrontierを組織全体に組み込み、エージェントを大規模、一貫して運用するためのオペレーティングプロセスの整備を支援するという。

Frontierは現在、一部の顧客に対して提供を開始しており、今後数か月の間に提供範囲の拡大を予定している。