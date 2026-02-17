マウスコンピューターは2月17日、液晶ディスプレイブランド“iiyama”(呼称:イイヤマ)より、1500Rの湾曲液晶を採用した34型ゲーミングディスプレイ「G-MASTER GCB3486WQSCP-B1J」をAmazonにて販売開始する。

湾曲液晶がもたらすメリット

同製品は34型のフレームに、視界を包み込む1500R の湾曲液晶を採用。画面全体を自然な視線移動で捉えられる高い没入感を提供し、画面端の情報も認識しやすいため、敵の動きやゲーム内状況を素早く察知しやすく、プレイの精度や反応速度を向上する。

34型の湾曲液晶は広い視野と高精細表示により、FPSや格闘ゲームなど反応速度を求められるゲームタイトル、フライトシミュレーター、レーシングゲーム、RPGなどの世界観への没入感が重要なゲームジャンルでも優れた表示環境を実現する。

リフレッシュレート240Hz と0.4ms(MPRT)に対応

リフレッシュレート240Hzと0.4ms(MPRT)に対応しているため、素早い動きも残像を抑えてクリアに表示。これにより、瞬時の判断が求められる FPSや格闘ゲームにおいても、プレイヤーの操作を忠実に反映し、滑らかな映像体験を実現する。

USB Type-C 入力(PD95W)を装備

USB Type-C 入力(PD95W)に対応しており、映像入力と同時にノートPCに給電可能。そのため、ケーブル1本で仕事からゲームまで快適な環境を構築でき、デスク周りもすっきりとまとめられる。

加えて、1組のキーボードとマウスで複数デバイスを切り替えて操作できる KVMスイッチ機能を搭載。これにより、ケーブルの差し替えを行うことなく、PC やタブレットを瞬時に切り替えられる。