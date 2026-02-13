Windows Centralは2月11日(米国時間)、「Microsoft confirms that Windows 11 version 26H1 will not be updated to version 26H2 this fall - won't get a new version until 2027｜Windows Central」において、Windows 11バージョン26H1を搭載する新しいデバイスへのバージョン26H2の提供はないと報じた。

これはバージョン26H1が一般販売ではなく新しいデバイス専用のリリースで、25H2の系譜ではないことが理由とされる。

Windows 11バージョン26H1は新しいWindowsコアを搭載

Windows 11はバージョン21H2から毎年秋にアップグレードを重ね、昨年は25H2へとアップグレードした。2026年もこの流れを汲み、秋ごろにバージョン26H2の登場が見込まれている。

今年はこのリリースとは別に、春ごろにバージョン26H1の登場が予想されていた。ところが、このバージョンは特定のチップを搭載した一部デバイス向けのスコープリリースで、既存の流れとは異なることが発表された。

バージョン26H1はQualcomm Snapdragon X2シリーズプロセッサーを搭載したデバイスに付属し、従来バージョンの24H2や25H2のアップグレードとしては提供されない。これはWindowsコアが異なるためで、26H1には26H2が提供されず、26H1の次期アップグレードは2027年以降が予定されている。

Windows 11バージョン26H1の注意点

Windows 11バージョン26H1のその他の注意点は次のとおり。

毎月のセキュリティ更新プログラムは予定通り配信される

ホットパッチアップデートはサポートしない

セキュリティ更新プログラムは、Windows Autopatch、Microsoft Intune、Microsoft Configuration Managerなどの一般的なツールを使用して管理できる

まとめると、Windows 11バージョン25H2の次期アップグレードバージョンは秋ごろ登場予定の26H2を維持。春ごろリリースが見込まれる新ハードウェアデバイスにはWindows 11バージョン26H1が標準搭載されるが、この26H1の次期アップグレードバージョンは2027年以降の登場が予定されている。

この方針決定に伴うWindows 11バージョン24H2および25H2のユーザーへの影響はない。更新プログラムは予定通り提供され、組織の管理に与える影響もなく、大規模な購入には従来通りWindows 11バージョン24H2および25H2が最適な選択肢とアナウンスされている。