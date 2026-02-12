Windows Centralはこのほど、「Notepad on my Windows PC broke thanks to Microsoft's servers｜Windows Central」において、Windows 11環境で標準アプリが起動できなくなる事例を紹介し、クラウドビジネスへの依存を高めるMicrosoftの方針に苦言を呈した。

Windows 11において、メモ帳やSnipping Toolなどの基本的なアプリの起動時に、アカウントの確認メッセージを表示して利用できなくなった不具合が発生。原因はMicrosoft Storeのライセンス関連処理の不具合とみられ、アプリの認証が正しく行われず、当然のように使えていた機能にアクセスできなくなった。

Windows Centralの記者は長年Windowsを使い続けてきた立場から、今回の現象が同社の問題点を象徴する出来事として論じている。クラウド接続を前提とする設計が幅を利かせ、基本機能にまで影響を拡大、コンピューターを自由に扱う感覚をユーザーから奪ったと指摘している。

Windows 11の初期設定や設定環境は許容できるが

記者はWindows 11の初期設定に大きな不満を持っているわけではないと述べている。主な不満点としてOneDriveの自動同期やMicrosoftアカウントを強制するインストールを挙げつつも、設定の変更やコマンド入力で自分の使い方に合わせることは可能だと説明する。

さらに、SNSなどで「不要な機能を削除するツールを使えばよい」といった意見が散見される点にも触れ、この意見には同意しかねると主張。Windowsは適切な手順を踏めば利用者自身で調整できる部分が多く、外部ツールに頼る必要はないはずだと持論を展開している。

受け入れ難いのはクラウド依存の方針

記者はメモ帳やSnipping Toolの不具合は些事に過ぎないと述べつつも、問題の本質として捉え改善が必要と訴えている。これらアプリがオンライン認証を求め、ユーザーが回避のために外部ツールを必要とする状況は望ましくないとの考えだ。

Microsoftがこれらアプリにオンライン認証を必要とする背景にはAI機能の導入がある。これらアプリのAI機能は有償機能として提供されており、利用にはMicrosoftアカウントが必須。つまり、Microsoftは基本機能からも利益を得たい思惑があるとみられる。

WindowsはAI OS化を推進し、次期Windowsではより高度なAI機能を備えると予想される。AI機能がオンラインを必須要件とし、ユーザーの自由度はさらに低下する可能性がある。

記者は企業が利益を追求する姿勢に対して一定の理解を示すが、一方でオペレーティングシステムはインターネット接続がなくても完全に機能するべきだと主張している。Windowsが長年築いてきたユーザーの信頼維持に、基本機能の安定性と自由度を確保する姿勢が不可欠だと論じている。