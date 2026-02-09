Windows Centralは2月6日(米国時間)、「Windows 11 ends legacy printer drivers in 2026｜Windows Central」において、MicrosoftがWindows 11の旧式プリンタードライバを廃止すると伝えた。

この廃止は2023年9月に発表され、ベンダーおよび顧客に2年以上の準備期間が与えられていたという。

移行先はMicrosoft IPPクラスドライバー

廃止対象の旧式プリンタドライバーはv3およびv4。これは信頼性とパフォーマンスを向上する目的で実施され、移行先はMicrosoft IPPクラスドライバーとされる。このドライバーはネットワークおよびUSBを経由したMopria準拠のプリンタをサポートする。

影響を受けるプラットフォームは次のとおり。

Windows 11バージョン25H2およびこれ以降

Windows 11バージョン24H2

Windows Server 2025およびこれ以降

比較的新しいプリンタの多くはIPPクラスドライバーや最新のフレームワークに移行を完了しており、本件の影響は旧式プリンタが稼働している学校や中小企業、ホームオフィスなど一部に限られると評価されている。

ドライバーの更新または買い替え推奨

Windows Centralによると、この変更は1月29日にリリースされたプレビュー更新プログラム(KB5074105)および2月10日(米国時間)に予定しているセキュリティ更新プログラム以降に導入される。段階的な展開を実施することから、更新プログラムをインストールしても直ちにデバイスに影響するとは限らない。しかしながら、影響を受けると旧式プリンタのインストールに失敗または動作しなくなる可能性がある。

Microsoftは「ベンダー提供のプリンタドライバー(既存ドライバーを含む)を個別インストールパッケージ経由でインストールすることを許可する」とアナウンスしており、ユーザーはベンダーの提供する手順に従いプリンタの継続利用が可能だ。

しかしながら、旧式ドライバーによる継続利用は安定性およびセキュリティ上のリスクがあると指摘されている。この変更の影響を受けるユーザーには、ベンダーが提供する独自の最新ドライバーへの更新またはデバイスの買い替えが推奨されている。