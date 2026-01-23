ispaceは、月の南極域への高精度な着陸をめざす「ミッション6」向け月着陸船(ランダー)の開発開始を1月16日に正式発表。ランダーの長期運用技術の獲得や、通信中継衛星を用いた極域でのペイロード活動支援に向けた技術開発も行う。打ち上げは2029年を予定している。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)が実施する「宇宙戦略基金」事業の第二期公募において、「月極域における高精度着陸技術」の実施機関として採択されたことを受けたもの。

今回の採択により、ispaceは最長5年程度、最大200億円の支援を受け、難易度の高い「南極近傍への高精度着陸」と、「通信中継衛星を用いた極域でのペイロード活動支援」といった課題解決に向け、ランダーを中心とする技術開発を推進する。

これまでの研究・観測から、月面には大量の水資源が氷の状態で存在し、特に月南極近傍(高緯度域)の永久影領域には水資源が存在する可能性が高いと考えられている。将来的には、深宇宙探査や地球帰還のための宇宙機の推進燃料としての活用も期待されている。

月の高緯度域への高精度着陸を可能にすることは、科学的・経済的価値が高く、資源探査やインフラ構築の観点からもきわめて重要な課題となる。ispaceはこれまで、経済産業省によるSBIR補助金を活用しながら、2028年にミッション4で打ち上げ予定の「シリーズ3ランダー(仮称)」の開発を進めているが、極域での高精度着陸技術の検討についても先行的に実施してきた。

今回の採択を受け、ispaceは「シリーズ3ランダー(仮称)」を発展させたランダーを開発し、2029年打ち上げ予定となるミッション6の実行を通じて、月南極近傍への安定的な高精度着陸技術の獲得をめざす。

ispaceでは「月南極近傍という、月でもきわめて難易度が高い領域で技術実証をすることで、月面におけるその他の多様な地形・地点への高精度着陸にも応用が可能になる」と指摘。一例として、月の中緯度に存在する“縦孔”(Lunar Pit)と呼ばれる地下空洞は、将来的な居住空間としての活用や地下資源の観点から注目されており、その付近への高精度着陸は新たな開発につながる可能性があるという。

ミッション6では、ランダーの長期運用技術の実現にも取り組む予定。月面での“越夜”技術の開発に向けた重要なステップとして、地球の白夜のように、昼夜問わず水平方向からの太陽照射が期待される環境下で14日以上の長期運用をめざす。これまでに打ち上げたランダーは月面着陸には至らなかったが、着陸できたとしても活動可能期間は、太陽光が当たる月の昼の時間帯(約14日間)に限定されていた。

またこのミッションでは、ispaceが通信中継衛星を月周回軌道に投入予定。ランダーによる月面ミッション終了後も一定の長期間にわたり利用可能とする予定で、極域以外の月の裏側を含む将来の月面探査や、有人活動にも活用することを構想している。複数衛星によるコンステレーション化やデータ中継サービスの提供も視野に入れ、ispaceは月面での活動を支える通信インフラの基盤構築をめざす。