Neowinはこのほど、「This genius mod makes volume control in Windows 11 so much better - Neowin」において、Windows向け拡張機能マーケットプレイス「Windhawk」のボリュームコントロール拡張機能「Taskbar Volume Control Per-App」を紹介した。

Windows 11は標準機能として、タスクバーのスピーカーアイコンから直接マスターボリュームを調整する機能を提供している。アイコン上でマウスホバーし、マウススクロールすることで調整できる。今回紹介する拡張機能は、アプリケーションごとに同じ操作性を提供するという。

Windows 11はアプリケーションごとのボリューム調整機能を提供している。調整は設定アプリまたはクイック設定から行える。クイック設定から調整するには、ショートカットキー「Win+Ctrl+V」を入力。音声出力用のクイック設定が表示されるので、音量ミキサーセクションに表示されている各アプリのボリュームを調整する。

この操作方法でも十分便利と言えるが、Neowinはクイック設定の呼び出しについて改善の余地があると述べ、タスクバーから直接調整する操作性を要求。これを実現する方法として、Windhawkの「Taskbar Volume Control Per-App」を紹介した。

この拡張機能はタスクバーに配置された各アプリボタン上のボリューム調整を可能にする。操作はマスターボリュームと同様に、アプリボタン上でマウスホバーしてマウススクロールするだけだ。ボリュームステップのカスタマイズ、Ctrlキーによるミュートおよびミュートの解除、Ctrlキーを使用した誤操作防止機能も搭載する。

利用は自己責任、バックアップを推奨

WindhawkはMichael Maltsev氏によって開発、保守されているサードパーティーアプリケーション。各種拡張機能もサードパーティーアプリに該当する。そのため安全性は保証されておらず、自己の責任において利用する必要がある。NeowinはWindowsの改造行為と表現し、導入前にデータのバックアップを取ることを推奨している。