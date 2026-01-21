Googleは1月19日(米国時間)、「Google Workspace Updates: Automatic addition of owned secondary calendars to your calendar list」において、2025年11月から展開を開始しているセカンダリーカレンダー(予備カレンダー)管理の改善に伴い、Googleカレンダーのカレンダーリストにセカンダリーカレンダーの常時表示を行うと発表した。

この変更により、所有者(オーナー)は担当カレンダーの設定、共有権限、ライフサイクルを直接管理できるようになるという。

Google Workspace Updates: Automatic addition of owned secondary calendars to your calendar list

セカンダリーカレンダー管理の改善と新たな問題

Googleは2025年11月11日(米国時間)、すべてのカレンダーに所有者を1人ずつ割り当てる仕様の変更を発表(参考：「セカンダリーカレンダー管理の改善」)。新規カレンダー(グループカレンダーを含む)は作成者が所有者となり、既存のセカンダリーカレンダーはカレンダーの権限に基づいて自動的に所有者が割り当てられる。

この仕様変更は組織のデータガバナンス向上の目的で実施され、完全なカレンダー管理を実現する。カレンダーは所有者から組織のポリシーを継承する仕組みのため、所有者を確定することで管理者によるポリシーの定義が可能になる。

しかしながら、自動的な所有者の割り当て対象となったカレンダーは、所有者がその存在を把握しなければ不完全な管理状態に陥る可能性がある。そこで今回Googleは、所有するすべてのセカンダリーカレンダーをカレンダーリストに常時表示する変更を導入する。

セカンダリーカレンダーの常時表示

セカンダリーカレンダーの常時表示に伴う変更点や注意点は次のとおり。

長期的展開を開始

この仕様変更は、1月19日から個人ユーザー向けに長期的展開(15日以上かけて展開)を開始する。即時リリースおよび計画的リリースのドメインでは、1月27日から長期的展開を開始する(参考：「ユーザーに新機能をリリースするタイミングを選択する - Google Workspace 管理者 ヘルプ」)。

対象はGoogle Workspaceに加入するすべての顧客と個人のGoogleアカウントユーザー。仕様変更の影響を受けるエンドユーザーは、これまで表示されていなかったカレンダーが表示される可能性がある。