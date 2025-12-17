9to5Googleは12月15日(現地時間)、「The Google Search homepage adds a ‘plus’ menu」において、Google検索のホームページ（https://www.google.com/）に「+」ボタンが追加されたことを伝えた。これは画像またはファイルをアップロードするためのボタンであり、これを利用するとホームページから直接AIモードを呼び出すことができる。

検索バーで直接AI機能を呼び出せる

Googleは現在、Google検索に対するAI機能の統合を進めている。Google検索のホームページの検索バーは、これまでは左端に虫眼鏡アイコン、右端に音声検索や画像検索のアイコンが並ぶデザインだった。今年6月、Googleはまずこの右端に「AIモード」ボタンを追加した。これは文字通りAIモードを呼び出すためのショートカットであり、クリックするとAIモード画面に切り替わって、チャット形式でAIへの質問や会話が始められるようになっている（参考記事:Google検索のAIモード、日本語で提供開始 - どう使う？何が変わる？ | TECH+（テックプラス））。

そして今回、同社は検索バーの左端にも変更を加え、虫眼鏡アイコンの代わりに「＋」ボタンを表示するようにした。このボタンからは、画像またはファイルをアップロードできるようになっている。

そして画像・ファイルをアップロードしたら、検索バーではその画像・ファイルに関する質問や要求を入力できるようになる。例えば、写真に写っている対象について尋ねたり、テキストファイルの内容を要約してもらったりといったリクエストが可能になる。

アップロードしたファイルに対して質問する

Google検索のホームページに直接統合された点に注目

実際に質問や要求を入力すると、画面がAIモードに切り替わって、そこからは通常のAIモードとしてAIとのチャットが始まる。したがって、利用できるAI機能は目新しいものではないが、これがGoogle検索のホームページに直接統合されたという点では注目に値するだろう。Googleがどれだけ検索へのAI統合に積極的かを示しているからだ。

Googleアカウントにログインしている場合、「AIモード」ボタンおよび「＋」ボタンは言語設定を「英語」にしている場合のみ表示されるようだ。日本語を含むほかの言語設定では、検索バーはこれまで通りのデザインで表示される。ログインしていない場合は、英語版と同様の表示になる。