Googleは12月12日(現地時間)、Google検索と翻訳アプリにGeminiを用いた高品質なテキスト翻訳機能を導入したことを発表した。これまで苦手としていた慣用句、地域的な表現、俗語などの微妙な意味を持つフレーズの翻訳精度が向上したという。

このほか、ライブ翻訳のベータ版リリースおよび翻訳アプリの練習機能に新しい言語の追加も発表されている。

Google Translate gets new Gemini AI translation models

慣用句の翻訳が可能に

Google翻訳はGeminiを活用することで翻訳困難な慣用句に対応する。Googleは具体例として「stealing my thunder」を挙げ、従来「私の雷を盗む」と翻訳していた慣用句を今後は「私の心を奪う」と真の意味で翻訳できるようになると説明している。

Google検索で慣用句を翻訳した例

同機能は米国およびインドから展開を開始する。対象地域では翻訳アプリ(Android、iOS)およびWebサービスで日本語、英語、スペイン語、ヒンディー語、ドイツ語、中国語を含む約20の言語間の翻訳をサポートする。

筆者が動作を検証したところ、WebサービスのGoogle検索およびGoogle翻訳のテキスト翻訳において、前述の慣用句の翻訳ができることを確認した。しかしながら、Web翻訳では従来のままとなっており、本稿執筆時点において国内の展開は完了していないものとみられる。

ライブ翻訳のベータ版をリリース

AndroidのGoogle翻訳アプリには、ライブ翻訳のベータ版が登場する。Geminiのライブ音声翻訳機能を活用し、ヘッドホンでリアルタイム翻訳を聴くことができる。話者のトーン、強調、抑揚を翻訳後も維持し、誰が何を発言したのか把握が可能とのこと。

異なる言語間での会話、海外スピーチやテレビ番組の視聴など、幅広い目的での活用が期待されている。Googleによると同機能の初期テストでは好意的なフィードバックが得られたという。

今回はベータ版ということで正式リリースではないが、米国、メキシコ、インドのAndroidユーザーを対象に展開を開始する。翻訳対応言語は70以上、2026年内にはサポート言語の追加およびiOSへの対応が予定されている。

Google翻訳の言語学習ツールを拡張

Google翻訳アプリの言語学習ツールには、学習日数の記録機能と言語拡張が導入される。ユーザーは学習日数の記録を付けることで、日々の達成度を把握できるようになる。言語拡張ではドイツ、インド、スウェーデン、台湾など約20カ国に機能を拡張する。

Google翻訳アプリの言語学習ツール 出典：Google

残念ながら機能が提供される地域に日本は含まれておらず、国内から利用することはできない(公式サポート：Get personalized conversation practice in the Translate app - Google Translate Help)。Googleには対象地域の拡大に加え、日本語と各言語間の学習機能の追加が期待される。