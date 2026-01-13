楽天モバイルは1月13日、「Rakuten最強プラン ビジネス」を利用中の法人向けに、通話内容を録音するオプションサービス「最強録音」の提供を開始することを発表した。OS標準の電話アプリでの通話を自動で録音し、後から確認できるようになる。

録音した音声ファイルは、データとして指定の受信サーバへ送信し、利用者がサーバにアクセスすることで録音内容を確認できる。日々の顧客対応の記録やトラブル時の確認などに利用できる。

通話録音グループ当たりの初期費用1万1000円（税込）と、1回線当たり月額1045円（税込）が必要。なお、「my 楽天モバイル Office」からの申し込みはできず、サービスページからの申し込みまたは営業担当への連絡が必要。

サービスの特徴

同サービスでは、音声ファイルを圧縮および暗号化して、利用者指定のサーバへ送信する。これにより、セキュリティ面で安心して利用可能だという。また、インターネット経由で音声ファイルを送信するため、データ転送用の専用線などを準備する必要はない。

同サービスの利用により、顧客対応などにおける認識の齟齬によるトラブル対応に活用できるほか、録音内容を証跡として保存することで、社内機密情報の漏洩抑止などコンプライアンス強化や不正抑止にも貢献。

これにより、金融業や不動産業で法律上求められる取引の透明性の証跡としても活用可能。運輸業、サービス業、士業など、幅広い業種での利用に対応するとのことだ。