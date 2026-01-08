伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）は2025年12月24日、AIでシステム開発における要件定義を支援するサービス「Acsim」の提供を開始したと発表した。生成AIを活用し、業務要件やシステム要件の整理、可視化を支援することで、要件定義工程の効率化と品質向上を図るという。

Acsimの概要

システム開発における要件定義は、顧客の要望を整理し、システムの目的や機能を明確化する重要な工程とされる。一方で、業務理解やIT知識、関係者との合意形成など高度なスキルを要することから、熟練した担当者への依存や属人化が課題となっているという。

Acsimは、企業固有の業務知識や判断基準をAIに学習させることで、自社に特化した要件定義環境を提供する。生成AIを活用し、業務フローの作成や課題の整理、改善案の作成、プロトタイプの生成、基本設計書や稟議書など要件定義に関連するドキュメント作成を支援する。

画面イメージ

主な機能として、システムユーザーへのヒアリング議事録やExcel等の作図を基に、業務フローを自動生成し、ヒアリング内容を構造化して業務を可視化する機能を備える。また、業務フローを分析してボトルネックを特定したうえで、AIエージェントが改善案を提案する。さらに、要件に即した画面・機能のプロトタイプを自動生成するほか、稟議書に必要な情報の自動生成や、要件定義に必要な基本設計書の自動作成などにも対応する。

伊藤忠テクノソリューションズは、Acsimの導入から運用定着までを支援するとともに、業務フロー作成代行や要件定義後のアプリケーション開発にも対応するとしている。