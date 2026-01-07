2026年の年頭にあたり、アカマイ・テクノロジーズ 職務執行者社長 日隈寛和氏は年頭所感として、以下を発表した。

2026年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

2025年を振り返って

2025年は、年明け早々に発生した大規模なDDoS攻撃をはじめ、世界的にサイバー脅威が激化した一年でした。地政学的な緊張はサイバー空間にも波及し、国家・企業を問わず、これまで以上にセキュリティの強靭性が問われました。国内外で発生したサプライチェーン攻撃やランサムウェア被害は、セキュリティが単なるIT課題にとどまらず、経営と国家のリスクマネジメントそのものであることを改めて示しました。

Akamaiは、ネットワークの可視化とゼロトラストの実装を通じて、金融機関などの重要インフラ事業者をはじめとする多くのお客様の事業継続とレジリエンシー強化に貢献しました。

クラウド分野では、アプリケーション開発・運用の在り方が変革期を迎え、企業が複数のクラウドやエッジ環境を組み合わせる動きが加速しました。その中で、Akamaiの超分散型のクラウドインフラは、安定性やコスト効率の面で強みを発揮しました。

またAIの分野では、「学習（Training）」によりAIを“つくる”フェーズから「推論（Inference）」によりAIを“つかう”フェーズへと本格的に移行し、AIアプリケーション構築が実用段階に入りました。Akamaiは、NVIDIAとのパートナーシップを通じて、推論をエッジで処理するアーキテクチャを発表。推論処理に最適化された最新のGPUにより、低遅延かつリーズナブルにAIアプリケーションを駆動できる環境を実現します。これにより、動画や画像のリアルタイム解析、生成AIを用いたコンテンツの生成、パーソナライズされたコンシェルジュサービスの提供、ラグの少ないAIボイスチャットやリアルタイム翻訳、フィジカルAIなど、企業や組織がAIを活用した新たなユーザー体験をグローバルに展開する取り組みを強力に支援します。

2026年の展望：AIを中心に、セキュリティとクラウドの両輪を強化

Akamaiが創業した1998年、Webブラウザーはインターネットの窓として世界を変えました。そして2026年、生成AIの進化によってインターネットは次の時代へと踏み出そうとしています。Akamaiもまた、AI時代に向けて転換期を迎えています。

Akamaiは、常に信頼されるグローバルプラットフォームとして、高度なAIを本格的に活用できるグローバルなインフラの提供と同時に、AIを守る技術の両面から、「セキュリティ」と「クラウド」の両輪で、お客様のビジネス変革をさらに推進してまいります。

AI分野では、Akamai Inference Cloudのコンセプトに基づき、AIの推論処理を従来のデータセンターからユーザーの近くで実行する新しいクラウドアーキテクチャーを実展開します。次世代のエージェント型AI（Agentic AI）やフィジカルAIに不可欠なリアルタイムかつ低遅延なAIアプリケーションをリーズナブルに実現する取り組みを支援します。

それに加えて、Akamaiのセキュリティ基盤と統合された「セキュアAIプラットフォーム」として、AIを“活かす”と同時に“守る”役割を担います。AIが生成・処理するデータを保護するFirewall for AIにより、AIアプリケーションの信頼性とAIを標的にしたプロンプトインジェクションなどの攻撃からAIを守り、セキュリティを強化します。AI推論に最適化されたAkamai Cloud InferenceとFirewall for AIを両軸とし、AkamaiはAIの実用化と安全な普及を支えるインフラとして、企業と組織の生成AI活用を加速していきます。

セキュリティ分野では、ランサムウェアの脅威を予防するマイクロセグメンテーションに加え攻撃の新たな標的になっているAPIのセキュリティ、ウェブブラウザのセキュリティの3領域に注力します。また、企業にとって重要度を増すDNSのセキュリティ態勢を可視化・管理するソリューションによって、設定不備によるドメイン乗っ取りを防止するなど、最重要なインターネット基盤の隙をつこうとする攻撃を予防する取り組みを支援します。さらに、AIを活用した脅威の検知と防御の高度化にも継続的に取り組み、攻撃手法の多様化・洗練化に対応できる次世代のセキュリティ運用を実現します。Akamaiは、攻撃の侵入を防ぐだけでなく、被害の拡大を防ぐ“事業を止めない”レジリエンスの実現を目指します。

クラウド分野では、企業のアーキテクチャがより分散化する中、分散型クラウドの重要性が一層高まっています。Akamai Cloudは、Fermyonをはじめとするテクノロジーパートナーとの連携や統合によって、アプリケーションを迅速かつ安全に構築できる環境を提供し、より開発者フレンドリーなプラットフォームへと進化しています。

Akamaiは、世界で最も分散したクラウド基盤を通じて、高信頼性を備えたスケーラブルかつセキュアなサービスを提供し、次世代のクラウド利用を支えてまいります。

Akamaiが目指すのは、「AIを安全に活用できる世界を支える、信頼性の高い分散プラットフォーム」です。

・セキュリティは、AIとクラウドを安全に活かす基盤

・クラウドは、AIの価値を最大化する実行環境

・AIは、セキュリティとクラウドをより賢く、効率的にする技術

この三領域が協調しながら価値を高めていく構造を、Akamaiは2026年にさらに加速させてまいります。

Akamaiの使命

Akamaiは、「オンラインライフの力となり、守る」という使命のもと、AI時代にふさわしい安全で信頼性の高いインターネット基盤を提供してまいります。お客様、パートナーの皆様とともに、新たな価値を創造し、社会のデジタル変革を支える一年とすることを目指します。